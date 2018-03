POVESTE EMOŢIONANTĂ! O fetiţă a supravieţuit, deşi s-a născut cu o tumoare de 2,5 kilograme

POVESTE EMOȚIONANTĂ! O fetiță a supraviețuit, deși s-a născut cu o tumoare de 2,5 kilograme

Amanda Rubio s-a născut prematur cu o tumoare de aproape 2,5 kilograme în zona coccisului și medicii i-au dat doar 20% șanse de supraviețuire, însă grație unei intervenții chirugicale reușite, bebelușa din Mexic are acum două luni și se recuperează fără complicații, relatează EFE.Fetița s-a născut pe 7 ianuarie în municipiul Puerto Peńasco, din statul Sonora. Mama ei, Alba Nidya Ortiz, nu a putut să o vadă după naștere pentru că fetița a fost dusă imediat la spitalul de pediatrie din Hermosillo.Prima oară când și-a văzut copilul, au lăsat-o să intre doar pentru cinci minute la incubator: „Îmi era atât de frică, am văzut-o pe fetița mea atât de fragilă și cu o tumoare atât de mare”, a povestit Alba.Potrivit Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), bebelușul cântărea 4,06 kilograme la naștere, dintre care 2,46 kilograme corespundeau tumorii, cunoscută sub denumirea de teratom sacrococcigian.Mama a povestit cum fetița ei a strâns-o de deget, iar temerile i-au dispărut imediat. „Ea mi-a dat putere să sper și să mă concentrez să se facă bine. I-am transmis toată dragostea mea, i-am dat toate vibrațiile mele pozitive, ca să știe că mama ei este lângă ea”, a povestit Alba.Medicii au detectat tumoarea în cea de-a 29-a săptămână de sarcină. Ana María Suárez Castillo, medic neonatolog care a tratat cazul, a declarat că bebelușul fiind născut prematur prezenta „imaturitate la nivel pulmonar”, astfel încât s-a decis intubarea sa pentru a primi ventilație mecanică.Intervenția chirugicală, de înaltă complexitate și care a durat două ore și jumătate, a constat nu doar în îndepărtarea tumorii. A implicat totodată o reconstrucție, pentru că teratomul „a făcut ca unele organe să se dezvolte în exterior”, fiind vorba de anus și uretră, a declarat José Benjamin Urrea, oncolog pediatru la IMSS din Sonora.După intervenție, Amanda a rămas la terapie intensivă la secția de nou-născuți. După trei săptămâni, i-au fost scoase firele, iar examinările au dovedit că nu a mai rămas nicio urmă de tumoare malignă.În prezent, bebelușul este în îngrijirea a șapte medici de trei specialități diferite - printre care oncologie, chirurgie plastică și recuperare -, care supraveghează dezvoltarea Amandei. Fiind vorba de un copil născut prematur, fetița a avut nevoie de îngrijiri speciale. „Este greu, dar minunat”, a recunoscut mama fetiței.Pentru ea, operația fiicei sale a fost un miracol și a mulțumit tuturor persoanelor care s-au rugat alături de ea.„Amanda este o dovadă vie că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile și ne-a scos în cale oamenii potriviți, pentru a săvârși această minune”, a subliniat mama fetiței.Sursa: Agerpres