Poturi de milioane de euro, la jocurile loto din week-end

Duminică, au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce joi, pe 6 octombrie, a fost acordate peste 8.800 de câștiguri, în valoare totală de peste 722.000 de lei.La categoria întâi la jocului 6 din 49, reportul depășește deja 5,7 milioane lei, adică mai mult de 1,27 milioane euro, iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 2 milioane lei, adică mai mult de 470.000 euro.De asemenea, în urma tragerilor de joi, reportul la Joker a crescut iar, atingând aproape 14 milioane lei, adică în jur de 3,13 milioane euro. La Noroc Plus, reportul categoriei întâi este de peste 35.000 lei (peste 7.800 euro).Loto 5 din 40 are la categoria întâi un report de peste 122.000 lei (peste 27.200 euro), iar la jocul Super Noroc, reportul categoriei întâi este de peste 11.600 lei (2.600 euro).