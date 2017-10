Poţi munci de acasă şi să te întreţii?

Poți munci de acasă și să te întreții?

Ce poate fi mai frumos decât să te trezești la ce oră vrei tu, să te duci la „birou“ în pijama, să muncești de acasă, în timp ce ai grijă de casă și de copii. Din ce în ce mai mulți constănțeni, mai ales femei, renunță la jobul cu normă întreagă, pentru a lucra de acasă.Nu se mai numesc casnice, așa cum era pe vremuri, ci sunt femei care obțin venituri, doar că nu trebuie să se mai ducă la un serviciu. Ele reușesc să se întrețină strict din proiecte de freelancing, fie că este vorba despre lucrul la calculator, fie prin realizarea de produse handmade.„Sunt din ce în ce mai multe căutări pentru joburi de acasă. Acestea sunt căutate de femei în mod special, care, deși au o pregătire adecvată, preferă să nu se angajeze la o firmă, ci să lucreze pe proiecte, colaborând cu mai multe firme. Și domeniile sunt din ce în ce mai diferite”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Maria Apostu, reprezentantul unei firme de recrutare online.Au început cu venit suplimentar și au renunțat la jobRecent, peste jumătate din partici-panții la studiu s-au declarat foarte interesați să facă pasul de la un job la birou la unul de acasă, în timp ce un sfert lucrează deja la proiecte de freelancing care le aduc bani în plus, pe lângă un job full time. De asemenea, mulți au reușit chiar să renunțe definitiv la un loc de muncă full time, câștigând din proiecte suficient încât să se întrețină. Cele mai favorizate la capitolul acesta sunt persoanele care activează în zone precum jurnalism, graphic design, marketing, dar și IT sau servicii legate de sectorul financiar. Însă, în ultima perioadă, a luat o amploare foarte mare domeniul hand-made. Femeile lucrează de acasă, apoi vând produsele pe internet, pe diferite site-uri de socializare.Firmele din străinătate plătesc bine„Am început timid, cu mici obiecte de artizanat, apoi am făcut bijuterii. Într-o primă fază, îmi asiguram un venit suplimentar, pe lângă salariul de la serviciu. Apoi, am început să am din ce în ce mai multe comenzi și nu mai aveam timp suficient. Uneori lucram toată noaptea la proiectele mele, mă duceam la serviciu și când mă întorceam acasă mă apucam din nou de treabă. Am realizat atunci că nu mai merită să îmi păstrez vechiul job și m-am dedicat complet proiectelor hand-made. Acum câștig aproape dublu decât când eram la serviciu și am timp suficient pentru copiii și familia mea”, ne-a povestit Ioana, o mămică din Constanța, care a ales să muncească de acasă.În prezent, în România există numeroase firme care acceptă colaborarea de la distanță. Însă mulți freelanceri preferă să lucreze cu firme din străinătate, care plătesc mult mai bine.