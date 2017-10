Pot de peste 2,62 milioane euro la Joker

Astăzi au loc trageri noi la Loto 6 din 49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Chiar dacă a fost câștigat recent marele premiu la 6 din 49, pentru tragerile de azi s-au strâns deja peste 176.570 de euro.Potul cel mare este la Joker, acolo unde reportul a ajuns la suma de 11,6 milioane de lei, adică mai mult de 2,62 de milioane de lei. Bani frumoși sunt și la Noroc, unde este un report cumulat de peste 2,99 milioane lei (peste 671.910 euro).La categoria întâi a jocului Loto 5 din 40, reportul este 50.420 lei, adică mai mult de 11.330 euro, iar la Super Noroc, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 46.220 lei (peste 10.380 euro).La tragerea Loto 6 din 49 de duminică, a fost câștigat premiul de cate-goria a doua, în valoare de 142.869,24 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Focșani și a fost completat cu trei variante simple. De asemenea, la cate-goria întâi a jocului Noroc Plus, au fost înregistrate două câștiguri a câte 194.070,84 lei. Ambele bilete au fost jucate în Bacău, însă la agenții diferite și au fost completate cu variante simple la Joker și mai multe variante la Noroc Plus.