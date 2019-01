Pot de aproape 1,5 milioane de euro, la 6 din 49

Duminică, 13 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 10 ianuarie, Loteria Română a acordat 9.447 de câștiguri în valoare totală de 538.522,05 lei.Astfel, la categoria întâi a jocului 6 din 49, reportul depășește 6,5 milioane lei, adică aproximativ 1,4 milioane euro, iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,62 milioane lei, adică aproximativ 348.000 de euro.La Joker, la categoria întâi, sunt puși la bătaie peste 4,41 milioane de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 945.000 de euro, iar, la categoria a doua, tot la Joker, reportul este de peste 269.500 de lei, adică mai mult de 57.600 de euro. La Noroc Plus, la categoria întâi, este în joc un report în valoare de aproximativ 154.000 de lei (aproximativ 33.000 de euro).Iar, la Loto 5 din 40 se înregistrează, la categoria întâi, un report in valoare de peste 1,4 milioane de lei, adică peste 302.400 de euro, iar, la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de 209.000 de lei, adică aproximativ 45.000 de euro.