Poştaşul aduce cadourile lui Moş Crăciun

Poștașul aduce cadourile lui Moș Crăciun

Opt oficii poștale expres vor fi puse la dispoziție de Poșta Română în perioada aglomerată care va urma cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acestea vor avea program 24 de ore din 24, șase zile din șapte. Astfel, prin serviciul Prioripost, clienții pot trimite, la orice oră, cadouri celor dragi care vor ajunge la ei in cel mai scurt timp.Oficiile poștale express sunt deschise de duminică de la ora 18.00, pana sâmbătă la ora 18.00, în București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Bacău, Ploiești, Craiova, Râmnicu Vâlcea și sunt dedicate persoanelor care vor să trimită urgent plicuri și colete și în afara programului de lucru standard al oficiilor poștale.Coletele trimise Prioripost ajung la destinație în 12 ore dacă le trimiți în aceeași localitate, 24 de ore dacă le trimiți între orașe reședință de județ sau intra-județean, sau în 36 de ore între oricare alte două localități din România.Și mai rapid, există serviciul Ultrapost, un serviciu premium intern „door to door”, de preluare, transport și distribuire a trimiterilor poștale în și între 18 mari orașe din România: București, Alexandria, Ploiești, Craiova, Constanța, Bacău, Iași, Brașov, Cluj, Timișoara, Galați, Brăila, Miercurea Ciuc, Sibiu, Giurgiu, Sf. Gheorghe, Buzău și Focșani. Coletul tău va ajunge în două ore, in același oraș și 24 de ore în oricare alt oraș din rețeaua Ultrapost. Destinatarul va primi coletul la domiciliu, din mainile angajatului Poștei Române.În cazul în care vreți să trimiteți un colet in străinătate, poți apela la servciul EMS prin care pachetul tău poate ajunge cele 103 destinații internaționale, la tarife stabilite pe țări de destinație și trepte de greutate.Prioripost este serviciul de curierat rapid (express) intern al Poștei Române care oferă un tarif competitiv pentru piața românească. Clienții Poștei Române plătesc aceeași sumă indiferent de localitatea destinatarului, fără să îi fie percepută taxă pentru kilometri suplimentari.După lansarea comenzii, coletul îți este ridicat de acasă, destinatarul este anunțat telefonic în momentul în care poate intra în posesia coletului, iar angajatul Poștei Române i-l înmânează la domiciliu. Toate trimiterile Prioripost pe care le expediezi în calitate de persoană fizică pot fi urmărite în sistem Track&Trace, pe site-ul Poștei Române.