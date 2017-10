Poştaşii constănţeni, cu frica în sân!

1

Concediere placuta!

Cu parere de rau, dar isi cam merita soarta angajatii Postei Romane. Majoritatea au o atitudine infecta vis-a-vis de client. De cate ori intru in sediul postei de pe Bdul Mamaia pentru a ridica vreun colet ( fac destul de des cumparaturi online ), ma fac pachet de nervi. Se fac ca nu te vad, te lasa sa astepti in fata ghiseului minute bune, timp in care tu nu stii cum sa mai faci sa-ti semnalezi prezenta, iti vorbesc urat, de parca ai fi in fata Inchizitiei, nu in fata unui angajat care este pus acolo sa fie la dispozitia ta. Lucrez in vanzari si nu stiu cum sa-mi tin clientii mai bine in palme. Asa ca tipului acesta de angajati nu-i pot ura decat "Concediere placuta!" si am dubii mari ca vor putea face fata undeva in mediul privat ( sa ma ierte acei angajati din Posta Romana care-si fac treaba, pentru ei toata stima, le doresc mult succes in continuare - in aceasta companie sau intr-o alta mai profitabila dpv financiar)