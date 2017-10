Poşta Română se modernizează. 17 milioane de euro pentru reţea nouă de comunicaţii electronice

Poșta Română se modernizează. 17 milioane de euro pentru rețea nouă de comunicații electronice

Peste 17 milioane de euro pune la bătaie conducerea Companiei Naționale Poșta Română pentru modernizarea sistemului de comunicații electronice. Recent, au fost lansate două licitații care vizează proiectul integrat de dezvoltare a rețelei de comunicații electronice a companiei. Valoarea totală a celor două contracte se ridică la 77,2 milioane de lei (17 milioane de euro), iar anunțurile aferente procedurilor au fost publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).Astfel, în 8 februarie 2016 va avea loc deschiderea ofertelor privind achiziția de echipamente IT care vor permite implementarea unui sistem informatic performant în Poșta Română și a unei soluții virtuale de cloud privat. Valoarea acestui contract se ridică la 59,6 milioane de lei (13 milioane de euro). Cea de-a doua deschidere de oferte va avea loc în 9 februarie 2016, pentru achiziția unor servicii de telecomunicații. Contractul în valoare de 17,5 milioane de lei (3,8 milioane de euro) reprezintă cea de-a doua componentă a proiectului integrat.„Acest proiect este esențial pentru dezvoltarea companiei și mă bucur de faptul că am reușit, cu eforturi susținute, să-i dăm o traiectorie certă de implementare. Scopul nostru este ca, în 2016, operatorul național de servicii poștale să iasă din zona tehnologiilor depășite, care au creat atât de multe blocaje și care nu i-au permis să deruleze într-un mod eficient operațiunile comerciale. Îmi exprim încrederea ca furnizorii interesați de acest proiect să dea dovadă de seriozitate și de corectitudine, pentru a-l putea implementa în cel mai scurt timp”, a declarat Alexandru Petrescu, directorul general al Poștei Române.Proiectul „Optimizarea și Dezvoltarea Rețelei de Comunicații Electronice a Poștei Române” vizează implementarea unui sistem informatic integrat și centralizat, performant, aliniat la standarde europene, pentru a asigura folosirea eficientă a resurselor și securitatea datelor. Scopul proiectului este să creeze o rețea suplă și rapidă, care să permită o îmbunătățire sensibilă a proceselor operaționale. În plus, numărul locațiilor poștale informatizate cu legătură VPN, principală și backup, va fi dublat, de la 1.000 la peste 2.000. Totodată, timpul de așteptare la ghișeu va scădea considerabil.