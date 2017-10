Poşta Română a intrat pe profit. Câţi bani au făcut „poştaşii” în primele şapte luni

Poșta Română a intrat pe profit. Câți bani au făcut „poștașii” în primele șapte luni

18,3 milioane de lei, adică mai mult de 4,1 milioane de euro, este profitul net pe care îl raportează Poșta Română în primele șapte luni ale lui 2015. Practic, potrivit reprezentanților companiei naționale, profitul brut a depășit cu 87 la sută cifra prognozată în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2015, al Poștei. Acesta s-a ridicat la 21,6 milioane de lei (4,8 milioane de euro).Față de primele șapte luni ale anului trecut, cel mai mult au crescut veniturile din servicii financiare (+25 la sută), colete și cele aferente serviciului Confirmare de primire, cu 10,7 la sută respectiv 6 la sută. Veniturile totale s-au ridicat, în perioada ianuarie - iulie 2015, la 655 de milioane de lei (147 de milioane de euro), iar cheltuielile - la 633 de milioane de lei (142 de milioane de euro).„În acest an, Poșta Română va rămâne în marja profitabilității cu un rezultat pozitiv estimat la 1,6 milioane de lei, în condițiile în care ne-am propus un plan amplu de investiții, poate cel mai important din ultimii 10 ani. În contextul unei piețe cu tot mai mulți competitori, fără o concentrare a unei ponderi semnificative din resursele financiare pe investiții nu putem aspira, în anii următori, la menținerea pe această traiectorie profitabilă și la creștere. Poșta Română are nevoie de servicii performante, de o relație corectă și prietenoasă cu clienții și cu partenerii de business, de tehnologii moderne, simultan cu respectarea obligațiilor către acționarul principal, statul român”, a declarat Alexandru Petrescu, director general Poșta Română.Operatorul național de servicii poștale a planificat, pentru acest an, investiții de peste 55 de milioane de lei (12,3 milioane de euro), strategie care va continua și în 2016. Printre proiectele ample demarate în acest an se numără cel de optimizare și dezvoltare a rețelei de comunicații electronice a Poștei Române. De asemenea, la începutul acestui an, Poșta Română a utilat întreaga flotă auto a companiei cu sistem de monitorizare GPS, o investiție esențială pentru eficientizarea activității de distribuție, precum și pentru reducerea cheltuielilor de transport. Tot în 2015, Poșta Română va demara lucrări de reabilitare a unor clădiri importante aflate în proprietatea companiei și în care se furnizează servicii poștale.