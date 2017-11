POSIBIL ACCIDENT NUCLEAR! Greenpeace cere anchetă după creşterea radioactivităţii în Europa

POSIBIL ACCIDENT NUCLEAR! Greenpeace cere anchetă după creșterea radioactivității în Europa

Un nor de particule radioactive depistat în Europa în ultimele săptămâni indică producerea unui accident nuclear în Rusia sau în Kazahstan spre sfârșitul lunii septembrie, conform Institutului francez pentru Securitate Nucleară (IRSN).Autoritățile ruse au negat că ar fi la originea incidentului atomic, deși Agenția meteorologică rusă a confirmat depistarea unor particule radioactive în concentrații de sute de ori mai mari decât limitele admise.În acest context, organizația ecologistă Greenpeace a cerut inițierea unei investigații internaționale privind o posibilă încercare de ascundere a unui accident nuclear, informează site-ul cotidianului The Guardian.În multe zone din Europa au fost depistate concentrații mari de ruteniu-106. Zona suspectă este Argaiaș, situată în sudul Rusiei, unde concentrațiile de particule radioactive au fost de 986 ori peste limitele normale. În zona Argaiaș se află uzina de procesare a uraniului Maiak. "Contaminarea cu izotopi de ruteniu-106 nu are legătură cu activitățile din zona Maiak", se arată într-un comunicat al companiei.Filiala rusă a organizației Greenpeace a cerut Administrației pentru energie atomică de la Moscova (Rosatom) lansarea unei "anchete detaliate", urmând să sesizeze Parchetul General rus.Rosatom a respins informațiile privind producerea vreunui incident nuclear în Rusia. "Rosatom confirmă categoric că nu au existat accidente neraportate sau care ar fi trebuit raportate pe teritoriul Rusiei", informează un comunicat oficial.