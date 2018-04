Portul Tomis, între ruine, buruieni şi bărcuţe de lux

Portul Tomis, între ruine, buruieni și bărcuțe de lux

Constanța are de mulți, mulți ani un port turistic. Sau cel puțin așa i se spune, fiind botezat „Tomis“, după vechiul oraș de la malul mării. În realitate, însă, așa-zisul port turistic abia dacă are câteva sute de metri de promenadă, printre mesele teraselor așezate cât mai aproape de apă, nu are niciun părculeț unde turiștii sau constănțenii să stea pe iarbă să se bucure de aerul curat, nu are băncuțe de odihnă, nu are un spațiu de joacă pentru copii. În-afară de apă și bărcuțe, nu are aproape nimic de ceea ce ar trebui să facă din el un adevărat port turistic.Chiar și așa, sunt mulți care nu încep sau nu termină o plimbare pe faleză fără o tură prin Portul Tomis, cu toate neajunsurile lui. La nivel declarativ, autoritățile locale au susținut permanent că au planuri mari cu Portul Tomis, dar, deocamdată, zona arată jalnic și doar o reconfigurare completă a falezelor și a malului l-ar mai putea salva. Mai ales că este clar că portul și Plaja Modern, chiar și în halul în care sunt ambele în prezent, încă mai atrag evenimente și oameni și ar putea deveni o mină de aur pentru oraș.Nu îndrăznim să-l comparăm cu portul turistic din Hamburg, germanii sunt cu peste 100 de ani înaintea noastră și culmea este că au reușit să îmbine vechiul cu noul, industria navală cu turismul. Însă nu putem să nu ne gândim cum, la Salonic, de exemplu, portul turistic face parte din oraș, îl face să strălucească și este unul din principalele puncte de atracție turistică. Toate drumurile duc către port și au puncte de belvedere, care să ofere o perspectivă asupra apei, bărcuțelor, falezei și, bineînțeles, a superbului parc învecinat. Nu sunt terase, nici containere cu mini-restaurante, ci doar o promenadă imensă, mereu plină de turiști.Zona este „subutilizată“În Strategia de promovare și dezvoltare a turismului românesc propusă spre aprobare autorităților locale, analiștii consideră că Portul turistic „Tomis” este „subutilizat”.„Portul este deservit de nave de coastă mici care efectuează în sezonul estival curse regulate de-a lungul litoralului românesc. Nivelul dezvoltării serviciilor în zona plajei și portului a fost ridicat în ultimii ani, existând mai multe terase și restaurante cu profil pescăresc, dar și cafenele. Portul este în prezent subutilizat, față de potențialul de a fi unul dintre principalele centre de agrement costier de la Marea Neagră, deservind circuite de-a lungul litoralului românesc, bulgăresc și turcesc”, se arată în document.Însă, până să ajungem să plecăm cu vaporașele în Bulgaria sau Turcia, este o întreagă aventură să ajungi în Portul Tomis. Dacă nu ai mașină sau preferi să mergi pe jos, din Piața Ovidiu poți coborî pe scări, până la șoseaua ce trece prin spatele teraselor. De acolo, ai două opțiuni, fie o iei la dreapta, spre faleza Cazinoului și platoul portului, fie la stânga, spre Plaja Modern și digul de promenadă. Oricum ai alege să mergi, vei constata rapid că trebuie să te strecori printre mese și scaune și că de-abia ai loc să nu cazi în apă.Nu te aștepta să vezi din prima marea, bărcuțele. Nuuu! Tu ai nimerit în dosul teraselor și singura priveliște ce ți se arată este cea a tomberoanelor ce dau pe afară de gunoaie și a mașinilor parcate. Ai de mers ceva până găsești o alee să ajungi în sfârșit pe promenadă. La dreapta, este un loc de joacă, probabil printre puținele din Constanța care mai este în picioare. Dar starea sa este precară și copiii riscă să se rănească. În rest, numai beton cât vezi cu ochii. „Mastodontul” de fier care ar fi trebuit să fie hotel de lux întregește peisajul.În stânga, de-o parte sunt bărcuțele și de cealaltă faleza plină de buruieni, gunoaie. Apoi, urmează încă o parcare și ajungi la Plaja Modern. Zona a fost curățată de cei de la primărie și acum se pare că se ocupă de spațiul verde din dreptul scărilor. Au fost tăiați vreo câțiva copaci uscați și au început să adune buruienile, însă scările sunt complet distruse.Au început curățenia!Curios este că se face curățenie în perimetrul respectiv, având în vedere că în toți acești ani Primăria Constanța a spus ba că este vorba despre terenuri private și nu poate intra, ba că falezele sunt responsabilitatea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral.De altfel, în istoria recentă, fostul primar, Radu Ștefan Mazăre, intenționa să construiască acolo turnuri cu 20, 25 de etaje, că „așa vor proprietarii”. Proiectul a picat, dar Portul Tomis nu s-a ridicat!