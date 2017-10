Portuarii ţin la blat locurile de muncă disponibile. "Majoritatea spun că nu mai angajează, ori noi trebuie să-i prindem că nu este aşa"

2

ceva pute in port si nu e pestele

Am fost acum 2 ani la un interviu pt un loc de munca in port. M-au chemat de 3 ori la interviu. Am cunoscut acolo oameni care erau si la al 5-lea interviu pentru acelasi loc de munca. Cand m-au chemat si a 4-a oara nu m-am mai dus. La fiecare intrare in port am platit taxa.