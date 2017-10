Porneşte Rabla! 10.000 de euro cadou de la stat pentru o maşină electrică

Pornește Rabla! 10.000 de euro cadou de la stat pentru o mașină electrică

Valoarea primei de casare pentru Rabla Clasic este de 6.500 de lei, iar, din acest an, se introduc praguri maxime de emisii de dioxid de carbon ale autovehiculelor pentru achiziția cărora se pot obține primele. Bugetul alocat pentru acest an este de 180 milioane de lei.Veștile bune vin însă mai ales dinspre Rabla Plus, unde subvenția acordată pentru mașinile sută la sută electrice este de 10.000 de euro.„Noutatea în acest program este că persoanele care vor să acceseze finanțare prin Rabla Plus și au acasă o mașină mai veche de opt ani nu trebuie neapărat să o caseze. Ei pot merge direct la dealer și să solicite subvenția de 10.000 de euro. În schimb, cetățenii care au acasă o mașină mai veche de opt ani și vor să o caseze pot adăuga la cei 10.000 de euro încă 6.500 de lei obținuți din casare”, a explicat ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu. Statul pune la bătaie pentru Rabla Plus 45 milioane de lei.Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național prevede introducerea de praguri maxime de emisii de CO2 ale autovehiculelor pentru achiziția cărora se poate obține prima de casare, plecând de la 130 de grame/CO2/km în anul 2017, până la o valoare de maximum 95g/CO2/km în anul 2019.Ecotichetul se scade din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului achiziționat, diferența fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite bancare sau finanțare în baza unui contract de leasing financiar.