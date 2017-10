Populaţia României continuă să scadă

Deși „sporul negativ“ s-a ameliorat în iunie

Populația României continuă să scadă

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Populația României a scăzut și în luna iunie, când, deși au fost cu 31 de nou-născuți mai puțin decât în luna precedentă, sporul natural negativ s-a ameliorat de la 3.100 persoane în luna mai, până la 2.300 persoane în iunie, a anunțat Institutul Național de Statistică (INS). Rata natalității a crescut, totuși, în iunie, la 10 nou-născuți la mia de locuitori, față de 9,7 nou-născuți la 1.000 de locuitori în luna mai 2008 – potrivit NewsIn. În luna iunie s-au născut 17.566 de copii în România, cu 461 de copii mai puțin decât în luna similară din 2007, determinând o scădere anuală a ratei natalității de la 10,2 la mie la 10 la mie. Rata mortalității infantile - în scădere Numărul persoanelor care au murit în iunie a fost de 19.845, cu 895 mai puțin decât în luna mai, generând un spor natural negativ, de 2.300 de persoane, în scădere față de luna mai din acest an, rata mortalității scăzând de la 11,4 decedați la mia de locuitori, până la 11,3 la mie. Comparativ cu luna iunie din 2007, numărul celor care au murit a fost cu 890 de persoane mai mare, iar rata mortalității a crescut de la 10,3 decedați la 1.000 locuitori, până la 11,3 la mie. Rata mortalității infantile a înregistrat o scădere până la 12,2 copii sub un an decedați la mia de nou-născuți, în luna iunie, de la 13,3 la mie în luna mai. Raportat la luna iunie a anului anterior, rata mortalității infantile a crescut însă de la 11,1 decedați sub un an la mia de nou-născuți. Sporul natural a fost negativ atât în iunie 2007 (-900 de persoane), cât și în iunie 2008 (-2.300 de persoane), ceea ce a determinat ca rata sporului natural să fie de -0,5 persoane la 1.000 de locuitori, respectiv de -1,3 persoane la 1.000 de locuitori. Mai puține căsătorii față de 2007 Numărul de căsătorii înregistrate la oficiile de stare civilă a fost de 14.267 în iunie, cu 913 cazuri mai multe decât în luna mai, ceea ce corespunde unei rate a nupțialității de 8,1 căsătorii la mia de locuitori (față de 7,3 căsătorii la mia de locuitori în luna mai), fiind însă mai mică decât rata nupțialității din iunie 2007, care a fost de 8,5 căsătorii la mia de locuitori. În luna iunie 2008, prin hotărâri judecătorești definitive s-au pronunțat 2.780 divorțuri, cu 739 de cazuri mai puțin decât în luna mai, iar rata divorțialității a scăzut de la 1,93 divorțuri la mia de locuitori în mai până la 1,58 divorțuri la mie. Numărul de divorțuri din iunie 2008 a fost mai mic cu 709 cazuri decât în iunie 2007.