Populaţia României a scăzut în octombrie cu peste 1.100 de persoane faţă de luna anterioară

Populația României a scăzut în octombrie cu peste 1.100 de persoane față de luna anterioară

Ştire online publicată Marţi, 16 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Populația României a scăzut în octombrie cu 1.139 de persoane, ca urmare a reducerii numărului de nou-născuți corelată cu creșterea numărului de decese față de luna anterioară, a anunțat, luni, Institutul Național de Statistică. Astfel, rata natalității s-a diminuat, în octombrie, la 11,2 nou-născuți la mia de locuitori de la 11,5 nou-născuți la 1.000 de locuitori în luna septembrie din acest an, iar numărul total al nou-născuților a fost de peste 20.381 de copii. Față de luna octombrie 2007, în România au fost născuți cu 1.836 de copii mai mult în octombrie 2008, determinând o creștere anuală a ratei natalității de la 10,1 la mie la 11,2 la mie. Numărul persoanelor care au decedat în octombrie a fost de peste 21.000, cu 2.500 mai multe decât în luna anterioară, rata mortalității urcând de la 10,8 decedați la mia de locuitori până la 11,8 decedați la mie. Rata mortalității infantile a înregistrat o creștere față de luna precedentă, de la 9,3 la mie până la 10,8 copii sub un an decedați la mia de nou-născuți în luna octombrie. Și numărul căsătoriilor a fost cu 2.500 de cazuri mai puține. În octombrie, prin hotărâri judecătorești definitive au fost pronunțate peste 2.200 de divorțuri, rata divorțialității coborând ușor de la 1,26 de divorțuri la mia de locuitori în septembrie până la 1,25 de divorțuri la mie. Numărul de divorțuri din octombrie 2008 a fost mai mic cu 740 de cazuri decât în aceeași lună din 2007, când se înregistrase o rată a divorțialității de 1,65 la mia de locuitori.