„Poliţia plajelor“ a împărţit zece cartonaşe roşii

„Poliția plajelor“ a împărțit zece cartonașe roșii

Campania „Gunoiul doare", demarată la începutul sezonului estival în Mangalia, a ajuns la final. Prin campania „Gunoiul Doare!" s-a dorit reducerea cantității de deșeuri aruncate la întâmplare și conștientizarea persoanelor care merg la plaje despre importanța păstrării curate a acestora. Cătălin Anton, purtătorul de cuvânt al Direcției Dobrogea - Litoral „Apele Române" ne-a spus: „Este greu să schim-băm mentalitățile în câteva luni. Acest lucru cere timp". Purtătorii mesajului pentru o plajă mai curată au fost copiii. Cei 14 micuți au mers pe plaja din sudul litoralului și au oferit turiștilor diverse cadouri sau cartonașe roșii. Alături de ei s-au aflat voluntarii ONG „Mare Nostrum". Copiii au constituit, practic, o „poliție a plajelor". Turiștii care au păstrat nisipul curat au primit din partea voluntarilor cadouri simbolice. În același timp, copiii au avut la ei și cartonașe roșii pe care le-au primit turiștii care nu au respectat curățenia pe plaje. „În acest sezon estival nu am acordat decât 10 cartonașe roșii", ne-a mărturisit Cătălin Anton. Campania de comunicare „Gunoiul Doare!" este parte componentă a proiectului romano-olandez „Managementul Plajelor de pe Litoralul Românesc al Mării Negre" - zona pilot Mangalia. Proiectul a fost demarat prin Hoogheemraadschap van Rijnland Waterboard și Ministerul Transporturilor, Lucrărilor Publice și Managementul Apelor - Olanda în colaborare cu agenția de mediu IJmond and of Rijnland, având ca beneficiari Direcția Apelor Dobrogea - Litoral și Primăria Mangalia. Sjak Mooiman, manager de proiect din partea olandeză, a declarat vineri într-o conferință de presă că acțiunea pe termen lung este reabilitarea și protecția plajelor împotriva eroziunii. „Nu am văzut din partea Primăriei Mangalia nici o viziune pentru viitor în planul de dezvoltare", ne-a spus el. Campania „Gunoiul doare" s-a finalizat, însă proiectele dintre Olanda și România sunt la început. Sjak Mooiman a spus că va încerca la începutul anului viitor să obțină o nouă finanțare de la Ministerul Afacerilor Externe Olanda, pentru ca următorul program să poată debuta în 2008.