Polaris, un nou "tun" de sub nămeţii Constanţei? Vrea mai mulţi bani pentru deszăpezire

10

Fiti civilizati

Polarisul este numărul unu la nivel national din punct de vedere al calitatii serviciilor numai ca gunoiul nu se produce singuri ci de OM, si cum oamenii din Constanta la capitolul bun simt ,constiinta si respect de sine stau prost dar au pretenții de mari domni si doambe de oras, in loc sa-l colecteze corespunzator si sa-l arunce civilizat unde este locul de amplasament in rautate, răzbunare si sustragere de la plata lui il arunca pe unde nimeresc,fara rusine ca in evul mediu dar avem mari pretenții de la Polaris . Mai oameni buni am ajuns de râsul planetei,noi nu avem notiuni minime de igiena si cultul sanatatii facandu-va singuri rau,voi oamenii sunteti radpunzatori de toata mizeria din oras pentru ca nu sunteti civilizati cu amenzi care sa va EDUCE. Iesiti din tara sa vedeti cum sta cu civilizatia,cum trece masina de gunoi o data la doua saptamani si nu este un fir de gunoi pe jos,voi ăstia care urlați cu plapuma in cap si tipati din mândrie si multa prostie nu aveti notiuni minime de bun simt ca sa aruncati deșeurile corespunzător la amplasamentele stradale .In urma maturatorului se face plapuma de deseuri pe strazi si din vina cui cand Primaria va creat toate conditiile.Ati avut amplasame te din plastic si le-ati distrus cum ati stiut mai bine si au fost schimbate cu altele din fier in premiza ca vor rezista mai mult răutăților oamenilor care se cred toti in legea lor importanti dar nu stiu ce inseamna cuvantul respect.