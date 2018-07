Ploi însemnate cantitativ şi vijelii în mare parte din ţară duminică. Cum va fi vremea săptămâna viitoare

Ploi însemnate cantitativ și vijelii în mare parte din țară duminică. Cum va fi vremea săptămâna viitoare

Nu scăpăm de ploi nici în ultima zi a săptămânii. Meteorologii anunță averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în zonele de deal și de munte, în Maramureș, Crișana și Transilvania, local în Muntenia și în Dobrogea și pe areale mai restrânse în rest. Ploile vor avea și caracter torențial, izolat cantitățile de apă vor depăși 25...30 l/mp și va cădea grindină.PROGNOZA METEO. La noapte, cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate și izolat averse însoțite de descărcări electrice -în primele ore în centrul, sudul și sud-estul țării, iar în a doua parte a nopții în regiunile vestice. În extremitatea de vest a teritoriului, pe arii restrânse vor fi intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat chiar vijelii, iar spre dimineață, pe spații mici în Crișana ploile pot avea caracter torențial. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12...13 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21...23 de grade pe litoral.BUCUREȘTI Cerul va fi variabil, cu înnorări în primele ore când vor mai fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20...21 de grade, mai scăzută ușor în zona preorășenească.DUMINICA Vremea va fi în continuare în general instabilă. Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări temporar accentuate și se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în zonele de deal și de munte, în Maramureș, Crișana și Transilvania, local în Muntenia și în Dobrogea și pe areale mai restrânse în rest. Ploile vor avea și caracter torențial, izolat cantitățile de apă vor depăși 25...30 l/mp și va cădea grindină. Începând din orele serii, în vestul și în sud-vestul țării gradul de instabilitate atmosferică va fi accentuat, iar fenomenele asociate acesteia pot fi local severe (ploi torențiale în cantități de peste 40...50 l/mp, intensificări puternice ale vântului, vijelii, frecvente descărcări electrice și grindină). În regiunile sudice și sud-vestice, în special la câmpie, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic ridicat; temperaturile maxime se vor încadra la nivelul întregii țări între 24 de grade in estul Transilvaniei si și 34 de grade in Lunca Dunarii, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să se situeze peste pragul critic de 80 de unități în jumătatea de sud a Olteniei și a Munteniei, local în Dobrogea și izolat în Banat. Minimele termice vor fi cuprinse în general între 13 și 22 de grade.BUCUREȘTI Vremea va fi călduroasă, disconfortul termic se va menține ridicat, dar vor fi și intervale cu manifestări de instabilitate atmosferică. Astfel, în a doua parte a zilei temporar înnorările se vor accentua și vor fi averse în general slabe și descărcări electrice. Spre sfârșitul nopții de duminică spre luni instabilitatea atmosferică se va accentua și se manifesta prin intensificări de scurtă durată ale vântului, frecvente descărcări electrice și posibil averse. Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități al disconfortului; minima termică va fi de 19...21 de grade.LUNI Vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, iar în jumătatea de sud se va răcori. Vor fi intervale de timp în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin înnorări, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină. Fenomenele vor fi mai frecvente în jumătatea de sud a teritoriului, unde se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși local 20...30 l/mp și pe spații mai restrânse 40...50 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 29 de grade, iar cele minime între 13 și 21 de grade.BUCUREȘTI Vremea va fi instabilă și se va răcori. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse ce vor cumula cantități de apă însemnate, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 16...18 grade.MARTI Vremea va fi instabilă, iar în cea mai mare parte a țării valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale. În sudul, estul și centrul teritoriului, precum și în zonele de munte, înnorările vor fi temporar accentuate și pe arii extinse se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel că, în intervale scurte de timp sau prin cumulare, se vor înregistra cantități de apă însemnate; vor fi condiții de grindină. În regiunile vestice, cerul va fi temporar noros și doar izolat vor fi ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla în general moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 29 de grade, iar cele minime se vor situa între 13 și 21 de grade.BUCUREȘTI Vremea va fi instabilă, iar valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 27...28 de grade, iar cea minimă de 17...18 grade.MIERCURI Instabilitatea atmosferică se va menține pronunțată în cea mai mare parte a țării. Îndeosebi în a doua parte a zilei și la începutul nopții, cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse vor fi averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Îndeosebi în zonele de deal și de munte, local se vor înregistra cantități însemnate de apă. Izolat vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 și 22 de grade.BUCUREȘTI Vremea se va menține în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și mai ales după-amiaza și seara, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 17...18 grade.DE JOI, vremea va continua să fie instabilă. În toate regiunile, dar mai ales în centru, sud și est, vor fi intervale, în care vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Valorile termice, în special cele diurne se vor situa sub mediile multianuale.SURSA: www.romaniatv.net