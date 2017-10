Ploaie prea puternică pentru canalizarea Constanţei

Ploaie prea puternică pentru canalizarea Constanței

Ploaia care s-a abătut, aseară, asupra Constanței a dus la refularea canalizărilor din mai multe zone ale municipiului. După numai o oră de ploaie torențială, dispeceratul SC RAJA SA a fost asaltat de sesizări. „Am primit, până acum, 14 reclamații din zona Far, B-dul 1 Mai și strada Frigului, zona centrală - Bd. Ferdi-nand, aproape de cinematograf, Faleză Nord - strada Ion Rațiu, cartierul Km. 4 - strada Ana Ipătescu, Poarta 6 - strada Brizei, Palas - Bd. I. C. Brătianu, zona Peninsulară - străzile Doina și Calatis și zona Coiciu - străzile Baba Novac și Poporului. În zonele amintite, din cauza volumului mare de precipitații căzute într-un timp foarte scurt, presiunea apelor ajunse în sistemul de canalizare a ridicat, la propriu, capacele de canalizare de la nivelul căminelor de preluare. Cele mai multe intervenții au vizat deblocarea grătarelor pluviale stradale, antrenate de ape”, a afirmat Irina Oprea, purtător de cuvânt RAJA. Aseară, 52 de echipe ale RAJA erau pe teren, pentru a răspunde solicitărilor. Mai mult, circulația pe Bd. 1 Mai a fost restricționată, șoferii fiind îndrumați să circule pe Șos. Mangaliei, după refularea canalizării din dreptul Bisericii „Sfânta Maria”. Traficul a fost infernal pe această rută, mașinile formând cozi imense pe mai multe benzi. Pe strada Theodor Burada, în apropierea Autogării Sud, un copac s-a prăbușit de-a latul străzii, blocând circulația. v v v Aseară, la închiderea ediției, toate echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” Constanța erau în teren, iar telefoanele de la dispeceratul ISU sunau non-stop, anunțând inundații în toate zonele orașului Constanța. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU „Dobrogea”, Paula Anghel, numai în intervalul orelor 19 - 20,15, dispeceratul unității a preluat și gestionat peste 130 de apeluri ale cetățenilor, numărul persoanelor care cereau disperate ajutorul militarilor fiind, la ora 20,30, în creștere. La ora amintită, 15 echipaje, însumând 100 de cadre militare, interveneau pentru evacuarea apei din gospodării (beciuri, case, subsoluri). Paula Anghel spune că cele mai multe solicitări s-au primit din cartierele CET, Km 5, Pod Butelii, Palas, Far, unde au avut loc inundații din cauză că sistemul de canalizare nu a mai făcut față. Aseară, potrivit datelor deținute de ISU Dobrogea, zeci de gospodării situate pe Șoseaua Mangaliei, strada Theodor Speranția, strada Liliacului, b-dul IC Brătianu, strada Mitropolit Dosoftei, strada Vasile Conta, strada Nordului, strada Egretei, strada Ion Ursu, b-dul 1 Mai, strada Frigului, strada Amurgului, strada Antim Ivireanu au fost inundate.