Ploaia roşie căzută peste Constanţa conţine metale grele, dar nu este periculoasă

Analizele autorităților de mediu au stabilit că:

Ploaia roșie căzută peste Constanța conține metale grele, dar nu este periculoasă

Săptămâna trecută, peste Constanța s-au abătut nori mari de praf dens care au adus cu ei o ploaie roșie. Anunțând că nu este vorba despre o poluare majoră de pe teritoriul județului nostru, autoritățile de mediu au declanșat o serie de teste menite să determine cauza prafului roșiatic. Concluzia la care au ajuns, atât Agenția Județeană de Mediu, cât și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Constanța, este că pulberea respectivă nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea oamenilor, deși conține metale grele. Fenomenul neobișnuit s-a petrecut în noaptea dinspre 4 spre 5 martie, dar autoritățile de mediu au exclus orice ipoteză vizând apartenența pe teritoriul județului Constanța a cauzelor care ar fi stat la baza acestuia. Analizele de laborator par să confirme acest lucru. „În urma analizelor chimice efectuate asupra probelor prelevate de laboratoarele Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, cât și ale Direcției Apelor Dobrogea Litoral Constanța, s-au identificat elemente ca: fier, cupru, plumb, nichel, cadmiu, mercur, zinc, arsen, seleniu, mangan. Elementele în cauză sunt constituenți firești ai materialului terigen (argile, argile caolinoase, nisipuri argiloase, argile nisipoase, etc.), iar conținuturile determinate sunt sub limitele prevăzute de lege. În condițiile date, subliniem încă o dată faptul că nu au fost și nu sunt motive de temere în ceea ce privește riscul pentru sănătatea populației sau a oricărei forme de viață”, se arată într-un comunicat al APM Constanța. Valori sub limitele admise de lege Documentul, semnat de directorii coordonatori ai Gărzii de Mediu și Agenției de Mediu, Vasile Petro, respectiv, Senol Zevri, mai precizează că „având în vedere modul în care s-a manifestat fenomenul, acoperind o arie largă, cât și condițiile meteo locale specifice perioadei în cauză, cu o evoluție a vântului pe direcția NE-SV, apreciem că la baza acestui fenomen stau cauze externe județului a căror manifestare a fost facilitată de condițiile meteo de la nivel global, iar analiza acestora iese din sfera de competență a GNM-CJ Constanța și a APM Constanța. Fenomenul s-a resimțit și la nivelul altor județe”. Potrivit lui Vasile Petro, „elementele care se găsesc în praf sunt la valori foarte mici, sub limitele permise de lege”. „Este greu să precizăm sursa, dar putem spune că nu au fost motive de temere sau risc pentru sănătatea populației. Cupru, seleniu, zic și fier sunt în consistențe firești, normale. Singurul fapt anormal a fost că ne-am trezit cu acel praf”, a declarat directorul Gărzii de Mediu.