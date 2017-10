Plimbare cu limuzina şi şampanie pentru bătrânii de la Căminul de Pensionari

Plimbare cu limuzina și șampanie pentru bătrânii de la Căminul de Pensionari

Patronul unei firme care închiriază limuzine în Constanța le-a făcut o surpriză pensionarilor de la Căminul de Vârstnici din oraș și le-a pus la dispoziție două dintre mașinile de lux. Drept urmare, 40 de pensionari s-au plimbat, ieri, cu limuzinele Lincoln Continental și Hummer H2, mașini cu care au mers, atunci când au fost la Constanța, vedete precum Loredana, Cătălin Botezatu, Bonnie Tyler sau starleta porno, Alina Plugaru. Plimbarea pensionarilor a constat într-un tur al orașului Constanța, fără să fie nevoiți să scoată din buzunar între 100 și 200 de euro, atât cât costă o oră de plimbare cu una dintre aceste bijuterii pe patru roți. Mai mult, pe parcursul traseului, pensionarii au ciocnit un pahar de șampanie din barul limuzinei și s-au relaxat uitându-se la televizor. „Am 75 de ani și nu am crezut că o să mă plimb vreodată cu așa ceva. Am luat o pietricică în gură, ca să-mi poarte noroc” a spus Niculina Petreanu, care se află la azil de doi ani și jumătate. Aceeași bucurie o afișa și Elena Simion, de 75 de ani. „ Nici nu știam cum arată înăuntru. Am refuzat să mă mai duc la masă, numai să plec la plimbare cu limuzina” a spus ea, mai voioasă ca un copil, care se bucură de o jucărie. La rândul lui, directorul Căminului de Pensionari, Doruța Giuglea, a spus că cei 40 de pensionari care s-au plimbat cu limuzinele au fost selecționați în urma unor concur-suri interne, cum ar fi: „Cel mai disciplinat pensionar”, „Picturi pe icoane”, „Cea mai frumoasă cameră”. La acțiune a fost prezent și Teodor Străjeru, patronul firmei, care intenționează să repete acțiunea de ziua copilului, atunci când beneficiari vor fi copiii unui orfelinat. „Sunt niște oameni care au ajuns la cămin fără să aibă nicio vină, deoarece nu a avut cine să mai aibă grijă de ei și am vrut să le fac o bucurie”, a mai spus Străjeru.