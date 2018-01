Pleci la drum? Este cod galben de ceaţă în 12 judeţe

Pleci la drum? Este cod galben de ceață în 12 județe

Ştire online publicată Duminică, 21 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Meteorologii au emis, duminică, atenționări de cod galben de ceață pentru 12 județe din estul și centrul țării, valabile până la ora 14.00.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), este cod galben de ceață până la ora 10.00 în județele Vrancea, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Botoșani, Galați și Suceava, conform Mediafax.Ceața determină scăderea vizibilității, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, iar fenomenul se va manifesta inclusiv pe E85, E58, E583, E581, precum și pe drumurile naționale și județene.Sub cod galben de ceață este, până la ora 8.00, și județul Cluj, unde ceața determină scăderea vizibilității, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.Meteorologii au extins apoi codul galben de ceață până la ora 14.00 pentru județele Argeș, Dâmbovița și Prahova. În aceste trei județe se va forma și polei.