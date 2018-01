Pleci la drum? Avertisment de la METEO: Cod Galben de ceață în mai multe județe

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Admnistrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Galben de ceață valabil sâmbătă dimineață pentru mai multe județe.Valabil de la : 06-01-2018 ora 8:10 până la : 06-01-2018 ora 11:00In zona : Județul Hunedoara: Aninoasa, Lupeni, Petrila, Petroșani, Vulcan, Bănița, Baru, Pui;Județul Caraș-Severin: Băile Herculane, Bănia, Bozovici, Cornea, Cornereva, Dalboșeț, Eftimie Murgu, Iablanița, Lăpușnicel, Lăpușnicu Mare, Mehadia, Prigor, Șopotu Nou, Topleț;Se vor semnala : ceață care determină reducea vizibilității local sub 200m, izolat sub 100 m.Valabil de la : 06-01-2018 ora 8:00 până la : 06-01-2018 ora 11:00In zona : Județul Cluj: Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Turda, Aiton, Apahida, Baciu, Călărași, Căpușu Mare, Ceanu Mare, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Florești, Gârbău, Gilău, Luna, Mihai Viteazu, Petreștii de Jos, Ploscoș, Săndulești, Săvădisla, Tritenii de Jos, Tureni, Viișoara;Se vor semnala : ceață care determină scăderea vizibilității, local sub 200 m, izolat sub 50 mValabil de la : 06-01-2018 ora 7:15 până la : 06-01-2018 ora 11:00In zona : Județul Vrancea: Boghești, Corbița, Măicănești, Nănești, Ploscuțeni, Suraia, Tănăsoaia, Vulturu;Județul Iași: Iași, Podu Iloaiei, Târgu Frumos, Alexandru I. Cuza, Aroneanu, Bălțați, Bârnova, Belcești, Brăești, Butea, Ciortești, Ciurea, Comarna, Costești, Costuleni, Cozmești, Dagâța, Dobrovăț, Dolhești, Dragușeni, Dumești, Erbiceni, Golăiești, Gorban, Grajduri, Grozești, Heleșteni, Holboca, Horlești, Ion Neculce, Ipatele, Lețcani, Mădârjac, Mircești, Mironeasa, Miroslava, Mogoșești, Moșna, Movileni, Oțeleni, Popești, Popricani, Prisăcani, Rachițeni, Răducăneni, Rediu, Românești, Scânteia, Șcheia, Schitu Duca, Sinești, Strunga, Tansa, Țibana, Țibănești, Țigănăși, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria, Voinești, Lungani;Județul Neamț: Roman, Bahna, Boghicea, Bozieni, Cordun, Doljești, Dulcești, Gâdinți, Gherăești, Horia, Icușești, Ion Creangă, Moldoveni, Oniceni, Pâncești, Săbăoani, Sagna, Secuieni, Stănița, Tămășeni, Trifești, Valea Ursului, Bira, Poienari;Județul Bacău: Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Dealu Morii, Filipeni, Filipești, Glăvănești, Itești, Izvoru Berheciului, Lipova, Motoșeni, Negri, Odobești, Oncești, Plopana, Podu Turcului, Răchitoasa, Roșiori, Săucești, Secuieni, Stănișești, Traian, Ungureni, Vultureni;Județul Vaslui;Județul Galați;Se vor semnala : Ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m.Observatii : Fenomenul se va manifesta inclusiv pe drumurile naționale și județene.Valabil de la : 06-01-2018 ora 5:00 până la : 06-01-2018 ora 11:00In zona : Județul Vrancea: Adjud, Focșani, Mărășești, Odobești, Panciu, Biliești, Bolotești, Câmpineanca, Cârligele, Corbița, Cotești, Fitionești, Garoafa, Golești, Gologanu, Gugești, Homocea, Jariștea, Milcovul, Movilița, Păunești, Pufești, Răstoaca, Ruginești, Slobozia Ciorăști, Străoane, Țifești, Vânători, Vârteșcoiu;Județul Bacău: Bacău, Buhoci, Căiuți, Cleja, Corbasca, Coțofănești, Faraoani, Găiceana, Gioseni, Gura Văii, Hemeiuș, Horgești, Huruiești, Itești, Letea Veche, Luizi-Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Orbeni, Pâncești, Parava, Parincea, Prăjești, Răcăciuni, Sănduleni, Sascut, Săucești, Ștefan cel Mare, Strugari, Tamași, Tătărăști, Traian, Ungureni, Urechești, Valea Seacă, Vultureni, Sărata;Se vor semnala : Ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m.Observatii : Fenomenul se va manifesta inclusiv pe drumurile județene, naționale, E85.