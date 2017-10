"Plătim impozite la fel de mari ca în centrul Constanţei!"

3

hm

Asa este foarte adevarat. Este peste tot la fel. In Eforie Sud pe parte cu lacul am constuit case in care aveam pe certificatul de urbanism trecute utilitatile: apa, canalizare, curent si asta acum 10 ani. Am tras singuri utilitatile am pietruit singuri strada iar acum vin cu apa si canalizarea si au stricat totul. Nu am vazut pe nimeni de la primarie sa vina pe la noi dar ce este cel mai important avem taxa de infrumusetare si un impozit pe o casa de locuit de 15 mil. ROL Tot mai speram in mai bine dar gasim cate un plic in cutia postala prin care suntem somati sa ne amenajam si ingrijim gradina dar pe strada si in toata statiunea sunt buruienile cat casa.