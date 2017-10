Planuri de "viitor". Cum să-ţi plăteşti înmormântarea din timpul vieţii

Planuri de "viitor". Cum să-ți plătești înmormântarea din timpul vieții

Cu toții avem povești cu bunici sau mătuși care și-au făcut deja planul cu înmormântarea, care și-au cumpărat sicriul din timpul vieții, și-au asigurat toate cele trebuincioase și acum se simt pregătite pentru marea trecere.Pentru mulți dintre noi sună de-a dreptul macabru, însă se pare că tot mai mulți bătrâni își fac astfel de planuri încă din timpul vieții, tocmai pentru a se asigura că vor avea parte de o ceremonie frumoasă. Unii vor să ia această povară de pe umerii familiei îndurerate, alții nu au urmași și nu vor să riște să fie îngropați cine știe pe unde și cum. Indiferent de motivul care îi împinge să își plănuiască înmormântarea din timpul vieții, constănțenii pot chiar să plătească în rate pentru ea.„După ce am făcut o casă, am crescut doi copii, acum trebuie să îmi asigur a doua casă, pentru când mă mut la cele sfinte. Nu am avut loc de veci în Cimitirul Central, pentru că am venit în Constanța, în tinerețe, la școală, și am rămas aici. Așa că am făcut tot posibilul și am cumpărat un loc în cimitirul din Viile Noi. E destul de aproape de casă și prețul a fost bun, mai ales că are deja cavoul făcut. Acum am început să strâng bani pentru înmor-mântare. Îi țin pe un card de care nu știu decât copiii mei. În rest, nu mă gândesc să îmi cumpăr coșciug sau altceva pentru înmormântare. Am auzit de oameni care stau cu sicriul în pod de zeci de ani de zile”, ne-a spus, glumind, Ioana Rizea, din Constanța.Plan funerar personalizatSunt familii care au apelat deja la planurile funerare personalizate oferite de un cimitir privat din Constanța. „Fiecare persoană are motivele sale pentru a alege această soluție. Sunt oameni singuri, care nu au familiei sau nu au pe nimeni capabil să facă aranjamentele funerare pentru ei sau oameni care au o idee clară despre înmormântarea lor și vor să fie siguri că dorințele lor sunt cunoscute și vor fi respectate întocmai”, ne explică reprezentantul cimitirului din zona Energia.O înmormântare civilizată, plătită în rateDe asemenea, mai sunt cereri și din partea celor care au persoane în responsabilitatea lor sau copii care locuiesc în străinătate și vor să se asigure că părinții lor vor avea parte de o înmormântare civilizată.Interesant este că planul prefunerar poate fi plătit și în rate, pe o perioadă de până la cinci ani, chiar și fără avans. „Am 86 de ani. Nu am copii, locuiesc singură. Am doar niște nepoți, în București. Am aflat de varianta de a plăti totul în avans și de a face un contract cu firma care se va ocupa de înmormântare. Așa că nu am ezitat să apelez și eu pentru că astfel sunt sigură că totul se va desfășura așa cum îmi doresc. Și nu mi se pare deloc ciudat, pentru că este ușurare și pentru mine, dar și pentru rudele care se vor ocupa de restul obiceiurilor. Așa mă vor pomeni mereu de bine”, este de părere o constănțeancă mulțumită că a avut această variantă.