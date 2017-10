Planul de dezvoltare al plajei Constanţa, la a treia strigare

Planul de dezvoltare al plajei Constanța, la a treia strigare

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului local Constanța din data de 27 iulie 2007 se află proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal - amenajare plajă municipiul Constanța. Este pentru a treia oară când consilierii locali sunt chemați să voteze pro sau contra. Primele două încercări au fost un fiasco. Secretarul de stat pentru turism, Lucia Morariu, este optimistă în privința aprobării planului de urbanism zonal pentru plajele din Mamaia și Constanța. Contactată telefonic, Lucia Morariu a declarat pentru „Cuget Liber" că a primit promisiuni din partea primarului Constanței, Radu Mazăre, cu privire la aprobarea PUZ -ului: „Am discutat cu dânșii și am înțeles că ei au o altă variantă de așezare a barurilor pe plajă, au o contrapropunere", ne mărturisește secretarul de stat. Ea crede că, în acest sezon estival, planul de dezvoltare pentru cele două sectoare de plajă va fi definitivat. De pe urma luptelor politice, a încrâncenării cu care Primăria Constanța și adminis-tratorul plajelor-Direcția Dobrogea Litoral Apele Române poartă războiul de apro-bare al unui plan urbanistic zonal, nu au de suferit decât turiștii. Concesionarii plajelor din zonele fără planuri urbanistice zonale au refuzat să preia sectoarele de plajă la începutul acestui sezon estival. Drept urmare, plajele nu sunt curățate, nu există dușuri, toalete publice și nici beach-baruri. Reprezentanții Direcției Dobrogea - Litoral „Apele Române" ne-au spus că este un an de sacrificiu. Chiar dacă PUZ-ul se va aproba vineri, este prea târziu pentru turismul din Constanța și Mamaia. Termenul legal al Prefecturii Constanța pentru avizarea planului de dezvoltare este de 30 de zile. În urma unui calcul simplu, hotărârea Consiliului local Constanța va putea fi pusă în practică în data de 27 august, deci la finele sezonului estival. Cui mai folosește? În caz că nu va fi apro-bat un PUZ preliminar (pentru un sezon), avem șanse ca, în sezonul turistic viitor să nu ne mai confruntăm cu astfel de probleme. Altfel, o vom lua de la capăt.