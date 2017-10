Plâng după bani! Escrocherii cu şedinţe de spiritism şi tămăduire

Plâng după bani! Escrocherii cu ședințe de spiritism și tămăduire

Există momente în viață când nu ne mai găsim liniștea, fericirea ori drumul și atunci suntem tentați să le căutăm unde nu le este locul în mod normal. Așa se face că ajungem să apelăm la așa-zise clarvăzătoare sau atotștiutoare, care, contra unor sume deloc neînsemnate de bani, sunt gata să ne „ajute“. În realitate, însă, nu facem decât să cădem victimele unor escroci fără remușcări și fără niciun Dumnezeu.„Cea mai eficientă clarvăzătoare, tămăduitoare, prezicătoare, medium, vizionară, expert în paranormal, spiri-tualitate și ocultism din România transformă visele în realitate, necazul în bucurie, frica în liniște, necredința în credință, eșecul în succes, nesiguranța în certitudine, ura în iubire și răul în bine. Ea induce speranța în viețile voastre și luptă în fiecare situație pentru stabilitate și fericire în viața tuturor clienților săi. 100 la sută dezlegări de farmece și blesteme!”, sună unul din sutele de anunțuri de pe internet.Toate aceste servicii au însă un preț și, de cele mai multe ori, este uriaș, mai ales că nu se garantează și reușita ședințelor respective.„Am avut necazuri în familie, probleme financiare și soțul meu a început să bea și să devină violent. Am stat de vorbă cu el și părea să conștientizeze că are o problemă, dar nu putea să se lase. O rudă mi-a spus de o femeie care citește în cărți, dezleagă farmece și am zis să încerc și asta, poate găsesc o rezolvare. Prima ședință a fost gratuită și, prin modul cum vorbea, mi-a câștigat încrederea. Apoi, după o săptămână, m-a chemat din nou și mi-a cerut 200 de lei. O săptămână mai târziu, a zis că ar trebui să ne vedem din nou și atunci mi-a cerut 300 de lei. Culmea este că părea că soțul meu este mai liniștit. M-am mai dus încă o dată și atunci i-am spus că pare că funcționează și mi-a cerut 500 de lei. Nu am vrut să îi dau așa de mult și a spus că măcar 400 de lei, că ea m-a ajutat… I-am dat până la urmă. Problemele au revenit însă după două săptămâni și am sunat-o să merg la ea, dar a spus ca nu este vina ei. Că ar fi trebuit să-i dau toți banii. A vorbit foarte urât și mi-am dat seama că este o escroacă”, ne-a povestit Mirela S., din Constanța.Femeia a renunțat rapid la serviciile clarvăzătoarei și și-a dus soțul la psiholog. Acum, deja este aproape vindecat, însă, zilnic, sunt oameni care se lasă păcăliți de așa-zisa tămăduitoare.„Escrocheriile referitoare la spiritism și clarviziune există de mult timp. De regulă, un presupus clarvăzător va pretinde că știe cu ce necazuri vă confruntați și vă va oferi o soluție - contra unui onorariu. Această «soluție» poate consta în numere câștigătoare la loterie, o incantație pentru noroc sau îndepărtarea unui blestem sau farmec. De asemenea, acești șarlatani pot încerca să vă convingă să cumpărați «secrete» pentru sănătate sau alte planuri și «descoperiri» despre care aceștia pretind că vor schimba cursul vieții pentru totdeauna”, explică Sorin Mierlea, președintele Asociației pentru Protecția Consumatorilor, InfoCons.Dacă un așa-zis specialist în spiritism vă oferă o listă de numere de loterie norocoase, să nu fiți surprinși dacă în scurt timp veți primi o scrisoare anunțându-vă că tocmai ați câștigat un premiu la o loterie de care nu ați auzit niciodată și nici nu vă amințiți să vă fi înscris.„Nu vă lăsați păcăliți de două ori. Așa-zișii specialiști în spiritism sau clarviziune pot încerca să vă convingă că sunt competenți spunându-vă ceva despre voi înșivă. Dacă ceea ce vă spun este vag și general, poate la fel de bine să fie valabil pentru oricine altcineva. Rețineți, escrocheriile referitoare la spiritim și clarviziune se bazează pe curiozitatea dumneavoastră. Atenție, niciodată nu trimiteți bani sau date despre cardul de credit sau contul online niciunui necunoscut sau unei persoane în care nu aveți încredere. Dacă oferta a venit prin intermediul unui e-mail, nu răspundeți e-mailului și nu încercați să vă dezabonați. Acest lucru va confirma escrocilor că adresa este activă. Reflectați și considerați cu atenție orice sfat sau sugestie care v-au fost oferite de către cineva care pretinde a fi specialist în spiritism.Examinați dacă există dovezi pentru a susține afirmațiile realizate de către el. Și întotdeauna întrebați-vă: nu mă pun în pericol pe mine, familia sau prietenii acționând în conformitate cu sfatul hazardat al unui străin?”, ne mai sfătuiește președintele InfoCons.