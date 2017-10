Plajele, pline de şezlonguri. Turiştii nu mai au unde să stea pe prosop

Plajele, pline de șezlonguri. Turiștii nu mai au unde să stea pe prosop

Litoralul a fost împânzit de turiști. Am avut deja cel mai aglomerat week-end din acest sezon și se anunță aglomerație mare în continuare. Pe unele plaje, abia dacă se mai găsește câte un loc, iar turiștii se plâng că nu au unde să se bronzeze, administratorii plajelor interzicându-le să-și întindă cearceafurile lângă șezlonguri.Protecția Consumatorilor a primit deja numeroase sesizări de la persoane care spun că nu au fost lăsate să-și pună prosoapele pe nisip, ci obligate să închirieze un șezlong. „Nu mi se pare normal ca toată plaja să fie ocupată de paturi sau șezlonguri și ceilalți, care vor să stea numai două-trei ore sau să stea pe nisip, să nu fie lăsați să stea pe cearceaf. În Mamaia, nu mai ai unde să te duci la plajă. Trebuie să le dai lor bani pe paturile lor. Am fost zilele trecute cu cei doi copii. Pe căldurile astea, nu putem să stăm mai mult de două ore pe plajă cu ei, așa că nu se justifică să închiriem șezlong. Ne așezasem lângă apă, pentru a fi mai ușor să-i supraveghem, dar am fost rugați să ne mutăm din fața șezlongurilor, să ne ducem în spate, după toate rândurile de paturi. Adică la marginea plajei. Și, pentru că am vociferat, am fost poftit să merg în altă parte, pe motivul că acestea sunt regulile la ei pe plajă”, ni s-a plâns Viorel Conu, din Craiova.O treime din plajă, liberă pentru prosoapePotrivit reprezentanților Administrației Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral, în contractele de închiriere cu cei care administrează plajele este prevăzut faptul că ei nu au voie să pună șezlonguri la mai puțin de cinci metri de la malul apei. Astfel, nu trebuie îngrădit accesul utilajelor pentru igienizarea plajelor, pe timpul nopții. Însă, deocamdată, nu au fost aplicate amenzi celor care încalcă această reglementare.Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Alexandru Marius Dunca, îi avertizează însă pe administratorii de plaje că o treime din suprafața acestora, inclusiv zona țărmului, trebuie lăsată liberă pentru turiștii care nu vor să închirieze șezlong. Potrivit acestuia, comisarii OPC primesc zilnic sesizări de la turiști.„Operatorii economici nu respectă legea. Trebuie să asigure 30 la sută cu deschidere la mare în partea stângă, în partea dreaptă, unde doresc, acces pentru consumatorii care vor să facă plajă pe prosop. Ei sunt ținuți spre ieșire și nu este în regulă”, a declarat șeful ANPC.Riscă să li se ridice autorizațiaDeși sunt semnale că astfel de practici ale agenților economici sunt pretutindeni pe litoral, ABADL nu a aplicat amenzi. Mai mult decât atât, pentru astfel de abateri grave, reprezentanții ABADL sunt singurii care pot ridica autorizația pentru plaja respectivă. Șeful ANPC a spus, în numele instituției pe care o conduce, că nu va ezita să facă plângeri către Ministerul Dezvoltării pentru a li se ridica autorizațiile administratorilor de plaje care nu respectă toți consumatorii.