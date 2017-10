Plajele, mărul discordiei turismului de pe litoral. Hotelierii vor să le exploateze gratis

3

lasa-ti plajele libere

Plajele nu sant proprietatea hotelierilor. Vor sa puna stapanire si pe plaje, sa umple plajele de sezlongurile si umbrelele lor imputite. Oameni trebuie sa aibe alternativa, ar trebui ca cel putin 50% din suprafata plajelor trebuie sa fie libere de sezlonguri si umbrele. Nu trebuie sa mai fim fortati de mafioti care au acaparat plajele, sa platim daca vrem sa facem plaja. Cum ingrijesc mafioti plajele? Din cauza sezlongurilor si a umbrelelor nisipul nu poate fi arat, asa cum se proceda in trecut. In trecut nisipul era afanat in fiecare seara. Te puteai aseza cu cearseaful pe nisip moale, acum daca gasesti o bucatica de nisip fara sezlonguri, este la fel de tare ca betonul. Am fost in Spania si nu am vazut asa ceva, acolo ai alternativa, in a alege prosop direct pe nisip sau sezlong. La noi nu se poate asa ceva dincauza mafiotilor de la conducerea tarii si a celor din asa zisul turism.