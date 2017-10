Plajele la control! Gata cu cumetriile, contractele date pe sub mână şi bătaia de joc pentru turişti!

2

umbrele pe plaja

la plaja de la universitate extinsa pe bani europeni, propreietarii de umbrele inainteaza in fiecare zi cu cativa metri spre apa, ma intreb cat va mai dura pana la ocuparea in totalitate a plajei, boala veche in Romania nimeni nu respecta legea iar cei ce trebuie sa supravegheze aplicarea ei se fac ca nu vad abuzurile