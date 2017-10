Plajele la control! Comisarii OPC au dat amenzi uriaşe în Mamaia

8

Control OPC urgent

Duminica la ora 08.45 a venit la mine o gasca de 3 indivizi si mi-auspus sa-mi ridic cearsaful de la malul marii unde-l pusesem si sa merg la zona gunoaie, acolo fiind stabilita de ei zona la cearsafuri, langa tomberoanele de gunoi ! Langa plaja nu avem voie, langa sezlonguri nu avem voie, avem voie doar la gunoaie, latomberoane, acolo este " stabilita " de ei zona libera, la cearsafuri. Va rog OPC-ule sa va autosesizati, sa trimiteti inspectori opc sub acoperire sa vedeti ce patesc ei cu amenintarile lor. I-am intrebat daca Zelca le-a dat dispozitia asta si mi-au spus ca plaja este inchiriata de o femeie, fara sa-i dea numele concret. Cred ca este cazul sa actionati rapid pentru a pune lucrurile in normal, nimeni nu este stapan pe plaje chiar daca le-a inchiriat, sa fie respectata legea, sa fie respectati oamenii acolo in zona plajei Malibu, 30 % liber pentru cearsafuri, nu la gunoie unde vor ei, stapanii lumii, ci, langa apa si intre sezlonguri, asa e legal si mai ales normal ! Sa ploua cu amenzi pe ei sa le intre bine in cap ca avem legi care trebuiesc respectate de toti miliardarii de carton ai Constantei.