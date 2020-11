Plajele de pe litoralul românesc, mai curate decât toamna trecută

În această sesiune, au fost monitorizate nouă sectoare de plajă, cu unul mai mult decât în sesiunile anterioare. Noul sector introdus este Edighiol, o plajă sălbatică situată în Rezervația Biosferei Delta Dunării, Grindul Chituc. Numărul total de elemente identificate pe porțiunile de plajă monitorizate este de 21.284 deșeuri, cu 12.000 mai puțin față de sesiunea similară, din septembrie anul trecut. „Nu cred că putem vorbi de faptul că am fost ceva mai responsabili în acest an și de aceea avem un număr mai scăzut de elemente. Cred că măsurile restrictive emise de-a lungul acestui an sunt cele care au ajutat, de fapt, ca plajele să fie mai curate. Pe de altă parte, trebuie să menționăm și faptul că în acest sezon estival, pe anumite sectoare au intervenit și administratorii de plajă, iar reprezentanții ABADL au curățat și ridicat nisipul”, explică Angelica Paiu, coordonatorul activităţii.





Totuşi, în această sesiune au fost înregistrate de trei ori mai multe deșeuri față de sesiunea din mai 2020. Din nefericire, a apărut şi un nou tip de deșeu: măștile de unică folosință. „Per total, am eliminat de pe porțiunile de plajă 23 de măști de unică folosință și o mască textilă, cele mai multe pe sectorul din Mamaia Nord (12) și Saturn (5). Suntem convinși că în sesiunea următoare de monitorizare vom găsi mai multe măști de unică folosință uitate pe plajă. Din nefericire, dincolo de faptul că acestea conțin microparticule de plastic ce se degradează în sute de ani, pot reprezenta un real pericol pentru viețuitoarele marine, care se pot prinde în ele”, spune Marian Paiu, coordonatorul proiectului Mare Nostrum.





La nivel de sectoare, cel mai murdar este la Constanța, cu 5.308 deșeuri, urmat de sectorul din Mamaia Nord (4.855) și Năvodari (4.423). Cele mai puține deșeuri au fost întâlnite pe sectoarele din Edighiol (379), Corbu (648) și VamaVeche (757). Din păcate, şi anul acesta, cele mai multe gunoaie sunt mucurile de ţigară, urmate de alte ambalaje de plastic, paie şi beţe pentru amestecat.





Organizaţia nonguvernamentală Mare Nostrum, care monitorizează starea plajelor, vine cu veşti bune, confirmând că restricţiile din pandemie ajută mediul înconjurător. Cifrele din raportul de monitorizare a porţiunilor de plajă din luna octombrie indică o scădere a cantităţii de deşeuri faţă de sesiunea din septembrie 2019.