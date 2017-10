Plajele de pe litoral, controlate de samsari. Hotelierii sunt revoltaţi

1

Cuius regio, eius "spagio"

Legislatia nu este proasta si nici invechita.A fost(si va fi) creata si de hoti si borfasi.Sub aceasta legislatie mister Murad a ajuns mare patron in Romania, asa sa nu se mai planga.La fel si amicul Bucovala sau madam "Chintal jumate"(nebuna care se credea Tomiris), au profitat si au ajuns mari patroni. Problema este ca au ajuns spagarii sa se bata intre ei, spagarii lui Mazare vs spagarii lui Papari.Vrei sa-ti faci hotel, vila in Mamaia ii dai spaga clanului Mazare, vrei plaja , cotizezi spaga la Papari. Murad se vaita de atribuirea plajelor catre samsari,dar de ce nu spune nimic de afacerea locurilor de parcare din Mamaia,controlate de alti samsari din clanul Mazare? Normal ca tace ,doar este prietenul lui. Murad,Bucovala,Madam Nedea &Co., toti cei care se plang de Papari & samsarii lui, de ce nu-i fac o plangere penala la DNA.De ce n-au curaj sa actioneze precum niste investitori onesti si cinstiti? PS."Cuius regio, eius religio" - asa functioneaza si spaga in politica si mai ales in PSD Constanta. Cuvantul "religio" este inlocuit cu " spagio"., deci" spaga este a celui care domina".Papari a fost uns "duce " de ABADL, atunci el ia spaga si el plateste o parte din tribut sefilor din minister si din partid (intrebati-l pe Felix).Mazare a fost uns baron peste Constanta si Mamaia de catre Nastase (penalul si recidivistul cu matusa milionara),el spaguia acolo.