Plaje noi în Constanţa şi Mamaia. Cine va face bani de pe urma lor? Hotelierii le vor în curtea lor

Plaje noi în Constanța și Mamaia. Cine va face bani de pe urma lor? Hotelierii le vor în curtea lor

Liniștea plajelor din Mamaia și Constanța a fost perturbată vineri dimineață de zgomotul utilajelor Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, scoase să pregătească nisipul pentru vizita anunțată a ministrului Mediului. După o întâlnire cu directorii Agenției și Gărzii de Mediu din Constanța, Cristiana Pașca Palmer a vrut să vadă și plajele proaspăt reabilitate. Vizita sa a adus mai mult a plimbarea unui turist VIP, căci ministra nu părea să știe prea multe despre plajele respective. A informat-o, pe scurt, Stelică Hagi, șeful Unității de Implementări Proiecte din cadrul ABADL, care i-a explicat în ce au constat lucrările și cu cât au fost mărite plajele.Cum Guvernul își schimbă miniștrii după cum bate vântul, Palmer este al treilea ministru al Mediului care se plimbă pe plaje pentru acest proiect, după Attila Korodi și Grațiela Gavrilescu. Vizita de vineri a fost însă complet inutilă, pentru că plajele sunt terminate și iată că au putut fi date în folosință și fără inaugurări festiviste și miniștri plimbăreți. Cristiana Pașca Palmer s-a arătat impresionată de proiect, însă nu a venit nici cu informații, nici cu speranțe prea multe despre continuarea reabilitării plajelor care nu au fost cuprinse în această etapă. „Avem în vedere faza a doua, care este mult mai amplă, cu peste 30 de km de plaje care trebuie refăcute. Finanțarea se ridică la aproximativ 800 de milioane de euro și proiectul va fi împărțit în două etape. În prima, vor fi alocați în jur de 220 de milioane de euro. Sperăm ca la anul să se încheie studiile de fezabilitate și procedurile de licitație, astfel încât lucrările să înceapă anul următor”, a declarat Cristiana Palmer.Cu sau fără șezlonguriÎn rest, ministerul Mediului nu a găsit încă o soluție de exploatare a noilor plaje reabilitate, având în vedere că regulile finanțărilor europene interzic obținerea de profit de pe urma lor. Practic, operatorii de plaje care au încă valabil contractul de închiriere cu ABADL vor avea de exploatat sute de metri de plajă în plus față de ceea ce aveau la momentul contractului, ceea ce înseamnă sute de șezlonguri în plus, iar pentru sectoarele ce vor fi scoase la licitații vor trebui incluse și suprafețele câștigate în urma înnisipării. Însă ABADL nu are voie să facă profit de pe urma închirierii lor, timp de cinci ani. „Suntem în discuții cu Comisia Europeană și cu Ministerul Mediului pentru a găsi soluții vizavi de această problemă. Până la mijlocul lunii aprilie vom avea totul clar. Noi, ca beneficiari, nu putem înregistra profit de pe noile plaje, însă se pot acoperi costurile de întreținere”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, George Papari, directorul ABADL.Hotelierii, supărați că ministrul Mediului i-a ocolitCa și cum nu ar fi fost de ajuns vizita inutilă, ministrul Mediului și-a pus în cap și hotelierii reuniți la Pavilionul Expo-zițional, la aceeași oră la care Cristiana Palmer se plimba pe plaja de la Hotel Malibu. Agenții economici s-au supărat că ministrul a venit în zonă, dar nu a trecut să stea de vorbă cu ei să le asculte of-urile. „Am aflat cu stupoare că a venit și ministrul Mediului la Constanța, dar nu știu de ce Papari ține ascunsă această vizită. Dacă ar fi venit să vorbească cu noi, aș fi întrebat-o pe doamna ministru când vor ajunge plajele la hotelieri, așa cum ar fi normal. Trebuie să se stabilească o dată pentru totdeauna soarta plajelor și fiecare hotel să aibă o plajă aferentă numărului locurilor de cazare. Asistăm acum la situația aberantă în care operatori cu alte domenii de activitate decât turism au închiriat tronsoane foarte mari de plajă, iar hotelierii nu au unde să-și trimită turiștii să-și întindă un prosop”, a spus, extrem de supărat, Nicolae Bucovală, pre-ședintele Asociației Patronatelor din stațiunea Mamaia.