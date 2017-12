Plaje mizerabile pe litoralul românesc. Nisipul de la Vama Veche, plin de mucuri de ţigară

Plaje mizerabile pe litoralul românesc. Nisipul de la Vama Veche, plin de mucuri de țigară

Plajele de pe litoralul românesc sunt mizerabile. Degeaba avem sute de metri de nisip fin dacă acesta este plin de gunoaie și mucuri de țigară.Cea mai murdară plajă a fost declarată anul acesta cea de la Vama Veche, acolo unde toate beach-barurile organizează petreceri toată ziua și toată noaptea, iar petrecăreții nu se sinchisesc să-și arunce resturile de țigări la gunoi, ci pur și simplu le lasă în nisip.ONG Mare Nostrum a finalizat centralizarea datelor privind monitorizarea porțiunilor de plajă de pe litoralul românesc, iar rezultatele nu sunt din cele optimiste. Potrivit datelor din raport, numărul gunoaielor găsite este de două ori mai mare decât în sesiunea din aprilie 2017. Cel mai des întâlnit deșeu este tot mucul de țigară, adică aproape jumătate din totalul gunoaielor adunate.În sesiunea din octombrie 2017, Mare Nostrum a monitorizat opt sectoare de plajă, atât în nordul, cât și în sudul litoralului românesc. „Aceasta este procedura standard, agreată de Comisia Europeană din 2010. Este o metodologie științifică, ce ne ajută să facem o estimare aproximativă a numărului de deșeuri existente pe litoralul românesc, pornind de la cifrele înregistrate pe aceste porțiuni. Ținem să precizăm acest lucru pentru că deseori am fost întrebați despre relevanța acestor opt sectoare de plajă în raportările noastre”, a explicat Mihaela Cândea Mirea, directorul executiv al ONG Mare Nostrum.Potrivit acesteia, pe aceste opt sectoare, din Mamaia, Constanța, Eforie, stațiunile din sud, Mangalia și Vama Veche, au fost identificate 18.429 de deșeuri din material polimeric artificial, alături de cauciuc, materiale textile, hârtie, carton, lemn prelucrat, sticlă, ceramică, metal. Îngrijorător este faptul că această cantitate este de două ori mai mare decât cea din sesiunea aprilie 2017, când numărul total de deșeuri a fost de 9.003 de elemente.„Rezultatele monitorizării din octombrie fac de rușine litoralul românesc, iar nouă, ca și organizație de mediu, ne lasă un gust amar, ținând cont de faptul că tot sezonul estival am desfășurat campania #ecoselfie. Se pare că eforturile comune în această direcție nu au adus rezultatele scontate, dar asta nu înseamnă că renunțăm: a schimba mentalități și a educa sunt procese care necesită timp”, mai spune directorul executiv al Mare Nostrum.La capitolul cel mai murdar sector de plajă se află Vama Veche, aceasta fiind o premieră nedorită pentru stațiune, una dintre cele mai curate până în acest an. Pe locul al doilea în topul deșeurilor înregistrate se află stațiunea Saturn. La polul opus, fiind declarate cele mai curate porțiuni de plajă, se află Corbu și Costinești.Și anul acesta, aproape jumătate în gunoaiele găsite în nisip este reprezentat de mucurile de țigară. Însă au predominat și plasticele. Alături de acestea s-au regăsit deșeurile medicale, seringile, sticla și alte obiecte ascuțite care reprezintă un pericol real pentru oameni, la fel ca și deșeurile precum scutecele utilizate, absorbantele, tampoanele sau prezervativele, care degradează calitatea apei pentru scăldat și pot prezenta un risc pentru sănătatea umană.