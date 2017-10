Cu toate că înțelegerea contractuală înterzice

Plaje închiriate la a treia mână

Sectorul de plajă Eforie Nord din zona Belona a ajuns la a treia mână. Nu este un caz singular, presa a dezvăluit în nenumărate rânduri despre afacerile concesionarilor care au subînchiriat sectoarele de plajă la prețuri de 10 ori mai mari. „Cuget Liber” a intrat în posesia unui contract de subînchiriere a unei porțiuni din plaja de la Belona. Părțile înțelegerii scrise sunt două societăți care, la prima vedere, n-au nimic de-a face cu plaja închiriată de la Apele Române. În Eforie, mai mulți agenți economici ne-au spus că firma care a concesionat plaja de la Apele Române a dat-o mai departe. Și, uite așa, secterul a ajuns la a treia mână. SC „Consal Trade” SRL Constanța a luat în concesiune în 2006 de la Apele Române o suprafață de plajă de peste șase hectare, mai precis de 60150 mp. În data de 1 martie 2007, concesionarul încheie un contract de colaborare cu SC Blue Trans SRL Eforie Nord, firmă care s-a ocupat de agrementul pe plajă și în 2006. În preambulul actului bilateral se arată că titularul are dreptul de folosință asupra unor sectoare de plajă situate pe litoralul Mării Negre, iar beneficiarul dorește să desfășoare și să dezvolte pe o suprafață de 40.000 mp de plajă activități comerciale, de agrement și recreere pentru public pe o durată de 90 de zile calendaristice. Prețul contractului este de 300.000 de euro, ultima rată fiind stabilită pentru 31 august 2007. Contractul are și o clauză de confidențialitate, conform căreia „cele două părți contractante sunt de acord că toate clauzele și condițiile prezentului contract sunt strict confidențiale și nu pot fi făcute publice, total sau parțial, în nici o situație și sub nici o formă“. În opinia celor două părți, prevederile contractului pot fi puse la dispoziția doar a instanțelor judecătorești, în caz de litigiu între părțile contractante sau a unei solicitări venite din partea unei autorități guvernamentale. Acest contract n-a mai apucat să fie pus în aplicare din diverse motive, ne dezvăluie agenții economici din Eforie Nord. „A fost reziliat“, ne spune Răzvan Chicheanu, reprezentantul Consal Trade. Nu-i pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește Altă firmă a avut norocul să administreze plaja concesionată de Consal Trade, respectiv SC C.P.I Consulting Company SRL din București. Din păcate, și această firmă n-a fost decât un intermediar. Astfel că pe data de 21 iunie 2007 încheie un contract de subînchiriere cu o firmă din Botoșani pentru o suprafață de 100 metri pătrați de plajă. Sectorul de plajă subînchiriat este situat pe sectorul 2 de plajă din zona Belona. În baza contractului, chiriașul primește suprafața de plajă pentru realizarea unor puncte de distracții în schimbul unei chirii de 4.500 de euro cu TVA inclus. Durata înțelegerii este de 90 de zile. O copie a contractului se află la sediul redacției noastre, în cazul în care organele de control doresc să demareze o afacere privind subînchirierea sectoarelor de plajă. Serviciile de plajă, de proastă calitate Sumele de bani plătite și încasate pentru managementul plajelor, pentru contractele de colaborare, de asociere în participațiune sau cum mai vor agenții economici să numească înțelegerile de subînchi-riere a plajelor, nu se regăsesc, din păcate, în serviciile oferite turiștilor. Deși ne aflăm în al doilea sezon estival de când Apele Române au concesionat plaja din zona Belona - Eforie Nord, pe nisip este un dezastru. Aici funcționează, în prezent, șase beach - baruri. Sunt răsfirate acolo unde a vrut fiecare șmecher. Curățenie nu prea se face întrucât, spun turiștii, este imposibil ca aparatele de ecologizat să se strecoare printre baruri. Unul din stuf, altul din termopan alb - barurile creează și disconfort estetic. „Când am cumpărat caietul de sarcini de la Apele Române, pe planul urbanistic zonal primit erau trecute doar trei beach - baruri, situate la o distanță de 2.500 de metri unul de altul, ne mărturisește un agent economic. Din această cauză mulți nu s-au prezentat la licitație, pentru că ne-am gândit că nu ne vom scoate banii investiți doar din consumul de la trei baruri. Acum, văd că-s șase și, până la sfârșitul verii, ne așteptăm să mai apară“. Toaletele nu funcționează pe acest sector de plajă. Marți, la ora prânzului, ușile acestora erau închise. Saltelele care urmau să fie închiriate turiștilor erau trântite, claie peste grămadă, peste șezlonguri. Cândva, au arătat mai bine. Poate în urmă cu unul sau doi ani. În prezent, sunt decolorate de soare, roase de vânt, de soare și de apa mării pe la colțuri. Coșurile de gunoi erau pline. Am zăbovit preț de câteva ore pe plajă, însă nimeni n-a venit să le golească. Nimeni nu se sesizează. Agenții economici ne mărturisesc că alta era situația anii anteriori, când inspectorii de la Apele Române călcau des pe porțiunea de plajă. Nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase Contactat telefonic, Răzvan Chicheanu, reprezentantul SC Consal Trade Constanța, ne-a spus că nu a auzit de firma C.P.I Consulting Company SRL care a subînchiriat o porțiune de plajă din zona concesionată de firma pe care o reprezintă de la Apele Române și, pe motiv că nu are siguranța că vorbește la telefon cu un reprezentant al presei, consideră subiectul încheiat. Însă nici nu a vrut să ne spună dacă a încheiat sau nu pentru acest an contract de colaborare cu vreo firmă și dacă aceasta se numește C.P.I Consulting Company SRL. Altfel, ne întrebăm noi, cum ar fi fost posibil ca aceasta să dea mai departe spre închiriere o porțiune de plajă. În cazul în care Consal Trade nu ar fi încheiat contract de administrare a plajei cu altă firmă, banii din închirierea șezlongurilor, din activitățile de agrement ar fi trebuit să se regăsească în contabilitatea sa. Răzvan Chicheanu s-a plâns de problemele pe care le are privind utilitățile de plajă și că este posibil ca la anul să renunțe la contractul de administrare al plajei. „Am probleme cu PUD-ul, cu utilitățile”, s-a plâns el. Guvernul cere renegocierea contractelor Reamintim cititorilor că subînchi-rierea plajelor este interzisă conform art. 11, al 3 din contractul pe care concesionarul plajelor l-a semnat cu Apele Române. Recent, departamentul de Control al Guvernului a solicitat Direcției Apele Române Dobrogea Litoral luarea unor măsuri de renegociere a contractelor de concesiune a sectoa-relor de plajă prin care să se interzică orice modalitate de înstrăinare a activităților de plajă din partea operatorilor. 