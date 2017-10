Plaje de milioane de euro, faleze de doi lei! Fără drumuri de acces şi maluri pline de gunoaie

3

Oras mai imputzit

cum a devenit Constanta in ultimii 20 de ani,cu greu gasesti in Romania.Daca nu punem mana cu totii,nu iesim la lumina.Incapabilii de la butoane nu vor face curat in locul nostru.Puneti cioroii si toti asistatii social care sunt buni de munca sa despaducheze cocinile care au luat locul strazilor.Nu mai lasati machidonii sa ia cu japka terenurile si spatiile verzi sa faca blocuri,carciumi,vile,si alte rahaturi folositoare lor pe ele.Nu mai avem parcuri!Orasul e sufocat!Parazitii sociali din pacate au schimbat ireversibil Constanta.