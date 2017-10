Plaja Olimp şi cordonul litoral Eforie Nord - Eforie Sud rămân la stat

Plaja Olimp și cordonul litoral Eforie Nord - Eforie Sud rămân la stat

Ieri a avut loc licitația pentru adjudecarea sectoarelor de plajă Năvodari III, Năvodari IV, cordonul litoral Eforie Nord - Eforie Sud, Olimp I, Venus I. Gheorghe Babu, directorul Direcției Dobrogea Litoral Apele Române, ne-a spus că, în timp ce pentru plajele din nordul litoralului s-au primit și două oferte, pentru cordonul litoral dintre cele două Eforii și Olimp nu s-a depus nicio ofertă. Cele mai multe oferte s-au depus pentru sectorul Costinești, respectiv cinci solicitări de atribuire. Astăzi se vor deschide ofertele pentru sectoarele de plajă Mamaia II și Mamaia VII. Agenții economici care vor câș-tiga sectoare de plajă au posibilitatea să le administreze pe o perioadă de 10 ani. Ei vor avea obligația să pună la dispoziție o suprafață de plajă necesară organizării și desfășurării serviciului public de salvare acvatică - salvamar și a posturilor de prim ajutor, conform prevederilor actelor normative care le reglementează. Operatorul de plajă are obligația să întrețină și să igienizeze zilnic suprafața de plajă prin dotarea cu recipiente adecvate pentru colectarea selectivă a deșeurilor, îndepărtarea corpurilor ascuțite și dure, colectarea și transportul la gropile de gunoi a corpurilor străine (scoici vii, gunoaie, mortalități piscicole, produs petrolier etc.), executarea lucrărilor de nivelare și afânare a patului de nisip cu utilaje specializate, executarea lucrărilor de întreținere și igienizare, conform programului stabilit de DADL. De asemenea, agentul economic are obligația să încheie un contract privind preluarea deșeurilor cu o unitate specializată, care operează în zonă. Agentul economic care închiriază plaja este obligat să realizeze planul de investiții, constând în utililaje specializate pentru întreținerea și igienizarea plajelor, dotări igienico – sanitare (grupuri sanitare, dușuri, module pentru colectarea selectivă a deșeurilor, cabine pentru schimbat vestimentația), infrastructura pentru agrementul nautic.