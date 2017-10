Plaja Modern intră în secolul XXI! Au fost dărâmate clădirile ceauşiste şi a început reamenajarea zonei

4

D-ale constantenilor

Daca primarul care nu a facut nimic pentru plaja Modern(si pentru Constanta) a fost aplaudat,laudat si 4 mandate reales,va dati seama cate mandate de primar va castiaga Fagadau pentru ca a taiat "balariile de pe mal " ? Va dati seama ce insemnatate are "igienizarea falezei" ? Mai,oameni buni,voi sunteti constienti de importanta zilei de azi ? Faaantastic.... ! Traim clipe istorice,unice in viata unui constantean. Nici nu-mi vine sa ma gandesc.Sa sune sirenele,sa bata clopotele,sa vada toata lumea cum calca Fagadau in cacatii lui Mazare.Pentru noi constantenii,secolul XXI va fi secolul lui Fagadau sau nu va fi deloc.