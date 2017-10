Piste de biciclete pe bulevardele mari ale Constanţei? Când se va circula în siguranţă pe două roţi

6

Vorbim mai exact de copiii si nepotii celor care s-au incolonat cuminti si au primit ani de-a randul pachetele rusinii de la Mazare. Mentalitatea de om slab le-a fost involuntar inoculata de mici de catre acesti parinti si bunici neputinciosi si umili. Cu timpul au inteles ca nu pot visa la o casa a lor, ca nu-si vor permite in veci o masina a lor, asa ca se consoleaza cu ce apuca. O bicicleta, o cartela cu telefon moca de la digi mobil, vreun concert gratuit oferit de primarie - poate va aduceti aminte show-urile din piata de la far pe care le organiza circarul Mazare. Lucruri marunte dar de mare pret pentru paturile sociale de jos. In contextul asta "ingineria:" cu pistele de biciclisti mi se pare geniala. Fondul e acolo, multimea saracita primeste in sfarsit sansa sa fie egala cu borfasii si interlopii care au saracit-o. Cum ? Primeste o pista de biciclete fix pe tomis intre capitol si primarie. Vis tati, vis ! O sa poata pedala verde alaturi de Cayenne, X5 si X6-uri, ba o sa aiba o banda numai a lor ! Asta da justitie sociala ! Bravo initiatorilor, o sa prinda garantat ! Lasand la o parte tichia de margaritar pe care o reprezinta o pista de biciclisti in centrul unui oras care are nenumarate alte probleme urgente, pista in sine va ingreuna foarte mult circulatia. Nu numai ca dispare o banda, acum orice masina va dori sa faca stanga pe o straduta din tomis va trebui sa se opreasca mai intai, sa se asigure din ambele sensuri cand trece peste pista de biciclisti, blocand astfel si banda sa de circulatie. Si uite cum se vor naste noi ambuteiaje, de dragul voturile luate de la mocangi si de la copiii lor.