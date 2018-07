Pimăria Constanţa a lansat campania „No more bricks in the Wall”

Pimăria Constanța a lansat campania „No more bricks in the Wall”

Cu prilejul celebrării Zilei Mondiale a Refugiatului, pe 20 iunie, Primăria municipiului Constanța și Asociația Novapolis - Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare din București, au lansat, la Constanța, campania „No more bricks in the Wall” în România. Aceasta este derulată sub egida proiectului „Snapshots from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul DEAR (contract nr. CSO-LA/2017/388-115), al cărui lider de proiect este municipalitatea din Lampedusa și Linosa, Italia și care are o durată de 3 ani.







Evenimentul a fost găzduit de Centrul Multifuncțional Educațional „Jean Constantin" din Constanța și s-a desfășurat concomitent cu alte evenimente organizate în toate orașele partenere. 19 teritorii, 17 autorități locale, 14 organizații non-guvernamentale din întreaga Europă s-au unit pentru a face auzite vocile migranților din toată lumea și pentru a face apel la solidaritate față de refugiați.







La evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Refugiatului au avut scurte intervenții viceprimarul municipiului Constanța, Costin Răsăuțeanu, coordonatorul local al proiectului, Noni Adrian Niculae Stîngă, coordonatorul național al proiectului, președinte al Asociaței Novapolis, Iris Alexe, directorul Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Galati - Inspectoratul General pentru Imigrări, Paul Burghelea, Răzvan Pantelimon, prof. lect. phd. Universitatea „Ovidius” Constanța și Roxana Onea, șef Serviciu Evaluare Complexă Copii, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. În plus, lansarea campaniei „No more bricks in the Wall” a avut loc cu susținerea Organizației Internaționale pentru Migrație, a Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați Romania (UNHCR) și a Asociației AIDRom.







Participanții au avut parte de momente artistice și culturale inedite, muzică și dansuri tradiționale și de o expoziție de costume și obiecte arăbești aflată la Constanța prin bunăvoința Centrului Cultural European Româno-Panarab.







Evenimentul s-a bucurat de o largă audiență reunind reprezentanți ai Consulatelor onorifice ale Republicii Macedonia și Federației Ruse la Constanța, reprezentanți ai autorităților publice locale (Serviciul pentru Imigrări, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Serviciul Public de Asistență Socială), precum și militari din cadrul Unității Militare 01837 Mihail Kogălniceanu, elevi ai Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, ai Liceului „Decebal”, studenți din cadrul Universității „Ovidius” Constanța și un grup de străini, refugiați și solicitanți de azil în România.