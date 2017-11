Pieţele din Constanţa, invadate de peşte de import

Piețele din Constanța, invadate de pește de import

Deși suntem la doi pași de mare și de Dunăre, peștele românesc este o raritate în piețele din Constanța. Mâncăm hamsie din Bulgaria, stavrid din Grecia, sardină din Danemarca, orice, numai de-ale noastre nu. Comercianții spun că nu au de unde să aducă pește autohton, pescarii se plâng că nu sunt primiți în magazine.Și mai grav este că noi, consumatorii, ajungem să punem în farfurie pește scos chiar și cu o săptămână în urmă, neștiind foarte clar dacă este sau nu proaspăt. Comisarii Protecției Consumatorilor trag un semnal de alarmă să fim foarte atenți ce cumpărăm și să nu ne lăsăm păcăliți că peștele de import ar fi proaspăt. În realitate, termenul de garanție este foarte lung și este imposibil ca un pește să reziste zile în șir, chiar și ținut la gheață.„Peștele românesc are durabilitate minim 72 de ore. Întrebarea la care eu nu am găsit răspuns este ce are în plus peștele grecesc sau cel italienesc care vine etichetat de către producător cu un termen de 21 de zile. Păstrăvul italienesc, de exemplu, ce are în plus, este rudă cu Alberto Tomba, stă la frig tot timpul, are geacă?”, a declarat Horia Constantinescu, comisarul șef al Comisariatului Județean al Protecției Consumatorilor Constanța.„De ce păstrăvul românesc moare în râuri?“Acesta subliniază faptul că românii sunt privați de produsele autohtone, dar li se bagă sub nas tot felul de produse străine, de o calitate îndoielnică.„De ce păstrăvul românesc moare în râuri, pentru că nu este timpul necesar să îl scoți, să îl pui în cutii și să îl trimiți la marii retaileri să-l vândă? Și de ce aceștia preferă, sub auspiciile unei legalități șchioape, să pună la vânzare pești cu durabilitate mare, care, după părerea mea nu mai este proaspăt, după atâtea zile. De ce peștele românesc care provine din mare, din lacuri, din râuri nu mai are acces în magazine? Pentru că săracul român nu este învățat de nimeni să știe să pescuiască, să împacheteze. Producătorul românesc nu are pe nimeni să-l sprijine. Noi am ajuns să fim privați de produsele cu care ne-am obișnuit”, a mai spus Horia Constantinescu.Atenție la ce cumpărați!Pentru că este post și românii consumă mai mult pește decât de obicei, reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor ne recomandă ca, la cumpărarea peștelui și produselor din pește proaspăt, refrigerate sau congelate, să acordăm o atenție deosebită aspectului exterior al produsului, pentru a ne forma o primă apreciere asupra gradului de prospețime. Nu achiziționați produsele la care suprafața este mâzguită, lipicioasă, deshidratată, cu pete de mucegai, produse cu miros și culoare modificate, aspect de vechi. Urmăriți modul de etichetare a peștelui și produselor din pește și nu cumpărați produse preambalate neetichetate. Refuzați să cumpărați pește și produse din pește pentru care aveți îndoieli privind gradul de prospețime, calitatea și modul de informare prin etichetare, sau pe ale căror etichete nu este înscrisă durata durabilității minimale sau a căror dată limită de consum este modificată sau depășită.Și, mai ales, nu cumpărați pește și produse din pește din locuri neautorizate, căci comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condițiile optime de transport, depozitare și comercializare și nu vă poate elibera bon de casă cu care să justificați tranzacția comercială și riscați să achiziționați un produs neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze sănătatea.