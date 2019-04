PIERDERE GREA! A murit unul din directorii Centralei Nuclearoelectrice şi binefăcătorul Liceului “Axiopolis”

PIERDERE GREA! A murit unul din directorii Centralei Nuclearoelectrice și binefăcătorul Liceului “Axiopolis”

Colectivul didactic al Liceului Tehnologic “Axiopolis” Cernavodă anunță, cu adâncă tristețe, trecerea la cele veșnice a celui ce a fost ing. Nicolae Viorel Mărculescu, fost director general al Întreprinderii Nuclearoelectrice Cernavodă, om de aleasă ținută intelectuală și prieten neprețuit al comunității școlare.







Între obiectivele conexe ale Centralei, care au prins viață în anii ’90 trecuți, se înscrie și noul sediul al Grupului Școlar Industrial Energetic Cernavodă (azi, Liceul Tehnologic “Axiopolis”).







Un merit exceptional în realizarea acestei investiții îi revine ing. Nicolae Viorel Mărculescu, la momentul respectiv director general al INC (Întreprinderea Nuclearoelectrică Cernavodă). În septembrie 1992, au fost demolate vechile clădiri ale liceului, grav afectate mai ales de cutremurul din 1977, pentru a începe, pe același amplasament, construcția noului sediu. Astfel, în 1995, corpul A al liceului era dat în funcțiune, urmat, un an mai târziu, de corpul B. Pe toată durata lucrărilor (investiția era una conexă Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă), un am a fost nelipsit pe șantier, și Acela a fost ing. Viorel Mărculescu. Practic, pauzele sale de masa erau sacrificate vizitelor pe șantierul noii investiții, discutând cu constructorul, supervizând lucrările și impulsionând ritmul acestora.







Mare iubitor al sportului, ing. Viorel Mărculescu a fost și inițiatorul lucrărilor de modernizare a sălii de spor a liceului, care a căpătat astfel tribune și vestiare moderne. Au fost anii cei mai glorioși ai baschetului nostrum, echipa liceului fiind una remarcată în competițiile dedicate sportului școlar. Noi, cei din liceu, l-am văzut mulțumit abia când și aula școlii a fost terminată și dată în folosință.







În semn de recunoaștere a meritelor sale excepționale în realizarea acestei mari și moderne investiții, în toamna anului 2009, cu prilejul deschiderii noului an de învățământ și al semicentenarului acestei unități școlare, inginerului Viorel Mărculescu i-a fost înmânată, din partea conducerii de atunci a liceului, o plachetă aniversară.







Amintirea dumnealui va rămâne mereu vie în sufletele celor care l-au cunoscut. Transmitem condoleanțele noastre familiei îndurerate.







Dumnezeu să-l odihnească în pace!