Piaţa Griviţei modernizată… dar la anu’

Piața Griviței modernizată… dar la anu’

În urmă cu aproape un an, Primăria Constanța se angaja să modernizeze mai multe piețe din Constanța. Prima pe listă era, evident, cea mai mare dintre ele, Piața Griviței. Cum planurile de acasă nu se potrivesc cu cele din… piață, demararea lucrărilor a întârziat și nu s-au mai putut face în 2017. Însă, vestea proastă este că nu se vor putea face nici anul acesta, deoarece bugetul actual nu mai include o astfel de investiție.„Am tăiat de unde am putut, că ne încadrăm în situația pe care, sincer, nu mi-o doream, dar de care nici nu pot să mă plâng, pentru că municipiul Constanța este un oraș puternic. Dacă noi ne plângem, ce să mai spunem de alte orașe mai mici?”, a declarat Decebal Făgădău, primarul Constanței. Deși nu a dat detalii ce alte proiecte au fost amânate, acesta a recunoscut că a renunțat, deocamdată, la proiectul de modernizare a Pieței Griviței. Spune însă că nu este abandonat definitiv.Potrivit acestuia, reabilitarea pieței presupune reconfigurarea întregii zone actuale.„Transformarea trebuie să păstreze caracterul funcțional principal, cel de piață agro-alimentară, dar să introducă și funcțiuni noi, complementare activității comerciale reprezentative. Piața Griviței trebuie percepută ca un punct de interes atât pentru comerț sau alternativă locală, de cartier, de întâlnire și dezvoltare a spiritului comunitar. O astfel de transformare se poate realiza prin modificarea graduală a spațiului public existent, a clădirilor actuale ale pieței și spațiilor comerciale adiacente, a circulațiilor carosabile și pietonale”, consideră Decebal Făgădău.Grădină suspendată, cafenele și restauranteProiectul prevedea ca, pe lângă piața agro-alimentară, în zonă să existe și spații comerciale de mici dimensiuni, spații de relaxare, distracție, petrecere a timpului liber, zone pietonale, centru comunitar local, parcare, dar și spații verzi. Piața agro-alimentară va fi reconstruită în cadrul unui ansamblu unitar, păstrându-și caracterul comercial. Clădirea ar urma să aibă o curte interioară acoperită, cu plan liber pentru aranjarea tarabelor. Perimetral, vor fi amplasate spații comerciale de mici dimensiuni, însă vor avea și funcțiuni de relaxare, comerț nealimentar, cum ar fi cafenele, restaurante, etc. La etajul clădirii va fi amenajată o grădină suspendată.În ce privește spațiul comunitar local, acesta va fi realizat în clădire și va putea găzdui diferite evenimente publice, cum ar fi spectacole, festivități, întruniri, dezbateri și conferințe. Centrul ar trebui să aibă și acces direct către spațiul verde amenajat la etaj.În zonă va fi realizată și o parcare nouă și vor fi reconfigurate locurile de parcare deja existente. Se ia în calcul ca parcările să poată fi folosite noaptea de riverani sau ca parte dintr-un sistem de parcări publice care să deservească zona centrală a orașului.Proiectul va fi completat și de amenajarea unor spații verzi noi, în zona publică pietonală dintre clădiri, cu scuaruri de mici dimensiuni și plantații de aliniament la stradă.Însă toate acestea, le vom vedea, cel mai probabil, la anul!