Petreceri cu vibe Neversea la malul mării, în mini-vacanţa de 1 Mai

Petreceri cu vibe Neversea la malul mării, în mini-vacanța de 1 Mai

Așa cum este tradiția de 1 Mai, la mare, stațiunea Mamaia va găzdui și primăvara aceasta cele mai tari petreceri. Tujamo, Mahmut Orhan, Aron Chupa și ATB vor adduce vibe-ul Neversea în cluburile din nordul stațiunii.







În premieră, în 2019, festivalul Neversea deschide sezonul estival la malul mării, cu mini-vacanța de 1 Mai. Petrecerile se vor ține lanț, începând de vineri, 26 aprilie, când în clubul Fratelli din Mamaia va concerta Tujamo, un artist cu foarte mulți fani în România și care a fost prezent atât la Untold, cât și la Neversea.







Pe 28 aprilie, în Loft Mamaia, DJ-ul de origine turcă, Mahmut Orhan va găzdui una dintre petrecerile de neuitat din cluburile de la malul mării. Acesta va fi urmat, pe 30 aprilie, tot în Loft Mamaia, de Aron Chupa. Tot pe 30 aprilie, dar de această data în Fratelli Mamaia, ATB va întreține atmosfera pentru petrecăreții aflați în club. Toți cei care numără zilele până la festivalul Neversea sunt așteptați să-și facă încălzirea pentru la vară.







Bilete de o zi, la Neversea

Începând de ieri, fanii festivalului Neversea pot să-și achiziționeze biletele pentru o zi. Pentru prima și a doua zi a festivalului, adică ziua de joi și ziua de vineri, prețul este de 250 de lei plus taxe, iar pentru cea de-a treia și a patra zi, prețul este de 275 de lei plus taxe. Acestea pot fi achiziționate de pe neversea.com. Tot de aici pot fi cumpărate și abonamentele pentru cele patru zile de festival, la prețul de 499 de lei plus taxe.