Petrecere de sfârşit de an la Grupul de firme "Histria". "A fost un an dificil, dar frumos!"

Petrecere de sfârșit de an la Grupul de firme "Histria". "A fost un an dificil, dar frumos!"

Păstrând tradiția din ultimii ani, Grupul de firme „Histria“ s-a reunit, aseară, lângă bradul împodobit. A fost un bun prilej de a cinsti un pahar de șampanie și de a sărbători un an dificil, dar încheiat cu bine. Nu au lipsit nici colindele și nici tortul.Angajați ai Histria Shipmanagement, ai Șantierului Naval Constanța, ai SNC Ship Design și ai Cuget Liber au uitat pentru o seară de competiție, au schimbat impresii și și-au făcut urări pentru anul ce va veni.Primul care a ținut să-i felicite pe toți a fost chiar directorul general al Șantierului Naval Constanța, Radu Rusen: „A fost un an dificil, dar frumos, mai ales pentru șantier, unde am avut de făcut o navă care ne-a solicitat foarte mult și ne-a pus la încercare pe toți. Pentru anul următor ne dorim să avem productivitate și să rezolvăm tot ceea ce ne-am propus!”.Amfitrionul reuniunii a fost Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Alături de el s-a aflat și Daniel Albu, director general al Histria Shipmanagement. „Ne menținem tradiția de a ne întâlni cu toții, în cadrul Grupului de firme «Histria», atât cu colegii de la Șantierul Naval, de la SNC Ship Design, Histria Shipmanagement și Cuget Liber. Vă doresc un Crăciun fericit, un An Nou fericit tuturor și să dea Domnul să ne vedem cel puțin în aceeași formulă și la anul”, le-a urat Mihai Daraban celor prezenți.Seara s-a încheiat cu tradiționalul tort festiv, dar nu înainte de a face fotografii lângă bradul frumos împodobit.