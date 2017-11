Petre Daea: Aşteptăm explicaţiile Consiliului Concurenţei privind scumpirea unor alimente

Petre Daea: Așteptăm explicațiile Consiliului Concurenței privind scumpirea unor alimente

Ministrul Agriculturii, aflat la Sibiu pentru lansarea campaniei "Alege oaia", a explicat decizia ministerului de a sesiza Consiliul Concurenței privind scumpirea unor produse, el spunând că a făcut verificări și că nu au existat modificări în costul de producție, astfel că majorările de prețuri nu se justifică."Prețurile la o serie de produse au început să crească și pentru fiecare produs ne-am dus la raft să vedem ce se întâmplă. Am fost și la producători să vedem ce se întâmplă și am constatat acolo că nu există modificări în costul de producție și atunci am solicitat sprijinul Consiliului Concurenței pentru că noi nu găsim elemente care să justifice asemenea prețuri. Cei de la Consiliul Concurenței sunt specialiști în domeniu și au și instrumentele legale, ca să vedem dacă există și altfel de factori. Așteptăm răspunsul lor ca să avem tabloul complet", a declarat Daea.El a precizat că este vorba în special despre prețurile la ouă și la carne și produse din carne."De exemplu, la carnea de porc prețul la producător a scăzut, iar în piață a crescut. Sunt lucruri pe care nu le poți explica și de aceea am solicitat opinia Consiliului Concurenței. Noi nu avem instrumente, legislație ca să intervenim pe piață. Așteptăm răspunsul, pentru că noi nu putem interveni", a precizat ministrul Agriculturii.De la începutul lunii noiembrie, prețul ouălor a crescut chiar și cu 50% în magazine, producătorii punând această situație pe seama unei scăderi a producției odată cu răcirea vremii, dar și pe seama crizei de pe piața europeană. În urmă cu o săptămână, ministrul Agrculturii spunea că este vorba despre "un puseu pe piață", consecință a scandalului contaminării cu Fipronil, care a afectat ferme din Olanda, Franța Belgia. Ministrul a argumentat că, oferta fiind mai mică, "piața a reacționat în mod natural".De asemenea, în ultima perioadă a crescut și prețul cărnii. Asociația Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine spune că, deși prețul cărnii de pasăre și porc a scăzut la poarta fermei cu până la 30% față de 2016, cu toate acestea în marile lanțuri de magazine alimentele s-au scumpit, astfel încât a cerut autorităților să intervină.sursa: romaniatv.net