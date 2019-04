Peşte vechi adus din Europa, vândut drept „proaspăt” în magazinele din Constanţa. „Nu suntem pelicanii Europei!”

Pește vechi adus din Europa, vândut drept „proaspăt” în magazinele din Constanța. „Nu suntem pelicanii Europei!”

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a efectuat, săptămâna aceasta, mai multe controale în supermarketurile din municipiul Constanța. Tema verificărilor a fost calitatea peștelui refrigerat.







Astfel, au fost găsite situații în care peștele era deja putrezit, deși încă era în termen. Explicația ține de faptul că produsul respectiv provenea din import, iar, odată, cu ambalarea, termenul acestuia este prelungit mult peste cel normal de consum. Practic, peștele adus din alte țări este ținut în galantare cu zilele, în timp ce peștele românesc, pescuit local, expiră în doar două, trei zile.







„În urmă cu trei zile am demarat o acțiune care vizează comerțul cu pește «proaspăt», din import, al marilor lanțuri de magazine. Plecând de la regulile impuse pescarilor români prin legislație și de la principiile europene ale comerțului în general, precum egalitatea de șanse pentru toate statele membre și automat pentru operatorii economici, am decis reevaluarea comerțului cu acest tip de produse. Astfel, parcurgând atât regulamentele europene, cât și legislația română rezultă o discrepanță majoră de abordare! Peștele și produsele obținute prin tranșarea acestuia au, în România, un termen de consum de 48 - 72 de ore de la momentul pescuirii, în schimb, același tip de produs, dar din import își aroga termene de la 5 la 21 de zile, de la ambalare! Diferența de calitate este notabilă și au fost cazuri în care am depistat pește putrezit, dar conform etichetei, încă în termen!”, explică comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu.







Potrivit acestuia, termenul de durabilitate minimală se stabilește numai pentru anumite produse și numai în anumite condiții. Astfel, Horia Constantinescu susține că o eventuală modificare legislativă se impune, pentru a asigura produse de calitate similară.







„Un păstrăv pescuit în România are, conform normelor în vigoare 72 de ore termen de durabilitate minimal, păstrăvul din import poate avea până la 15 zile. Consider, din respect pentru consumatorul român, că are dreptul la produse de calitate și are dreptul la pește cu adevărat proaspăt, motiv pentru care s-au dispus măsuri de retragere de la comercializare a întregii cantități ce depășește cele 72 de ore de la pescuire/capturare. Nu suntem pelicanii Europei și, mai mult, pescarul și peștele autohton au dreptul la șanse egale!”, este de părere Horia Constantinescu.