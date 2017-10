Peşte toxic, pe piaţă! CE NU ŞTIAI despre SOMON, PĂSTRĂV sau PANGASIUS! Cum alegi PEŞTELE CEL MAI SĂNĂTOS

Pește toxic, pe piață! CE NU ȘTIAI despre SOMON, PĂSTRĂV sau PANGASIUS! Cum alegi PEȘTELE CEL MAI SĂNĂTOS

Ştire online publicată Miercuri, 09 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

"Un pește de captură este mai bun decât unul de acvacultură. Diferența de proveniență este esentială pentru sănătate.Peștele de acvacultura este hrănit cu diverse substanțe artificiale ca să creasca mai repede, mai mare. Pestele de captura crește și se hrănește în mediul natural. Dacă discutăm despre un pește de apă curgătoare este și mai bine fiindca riscul ca acesta să fi înotat într-o apă poluată scade. Implicit este mai sănătos.Am ales sardinele fiindcă erau capturate. În plus reprezintă o sursă foarte bună de Omega 3.Somonul este peștele meu preferat, cu toate astea l-am cumparat foarte rar în ultima perioadă. Știați că acea culoare roze a somonului provine de la un anumit tip de alge care cresc în mediul său natural și pe care somonul le mănâncă? Ei bine, somonul de acvacultură, crescut în medii supraaglomerate, nu are acces la acest proces natural de colorare, drept urmare este „vopsit” artificial. Plin de aditivi, somonul de acvacultură devine mai degrabă nociv decât benefic, fiind considerat cancerigen.Păstrăvul somonat! Cum se obțineSe crește puietul de păstrav în acvacultură și i se administrează hrana cu colorant. Oficial, colorantul se obține pe căi naturale: beta-caroten sau astaxantina ( din alge roșii). Cum astaxantina de sinteza artificială este mai ieftină decât cea naturală, cine poate garanta 100% că hrana este naturala? Și ce rost are sa vopsim peștele? Doar pentru a păcăli cumpărătorul? Curat-murdar, coane Fanica!Pangasius. File-ul arată foarte bine, carnea are o textură moale și plăcută. Mulți părinți sunt tentați să cumpere pentru copii, mai ales ca prețul este extrem de accesibil. În realitate este bine să evitam acest tip de pește. În primul rând este foarte sărac în Omega 3 și aproape lipsit de orice fel de nutrienți. În al doilea rând acest pește provine din Vietnam, crește în raul Mekong, unul dintre cele mai poluate de pe planetă. Riscul ca peștele să fie contaminat cu tot felul de substanțe novice este mare.Macrou, cod, hering, merluciu. Pești oceanici, foarte bogați în nutrienți, recomandați atât pentru adulți cât și pentru copii. De obicei îi găsim în stare congelată. Este bine să îi cumparam cu atenție. Cel mai bine ambalati si de la companii in care avem incredere, nu la kilogram. Astfel minimalizam riscul de a cumpara pețti congelați, dezghetați și apoi recongelați."Articolul integral poate fi citit pe www.sanatoszidezi.ro