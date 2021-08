Peste o sută de delfini eșuați pe plajă, de la începutul anului

În fiecare an, de Ziua Delfinului, celebrată pe 5 august, ONG Mare Nostrum trage semnale de alarmă privind situația îngrijorătoare a cetaceelor din Marea Neagră. Conservarea biodiversității este una din principalele direcții de acțiune ale ONG Mare Nostrum. Pentru a semnala cazurile de cetacee eșuate, organizația a construit o rețea de monitorizare, din care fac parte cetățeni, cadre didactice și elevi. „Începând cu anul 2010, am dezvoltat şi coordonat această reţea, identificând până în prezent aproximativ 1000 de cazuri de cetacee eşuate, instruind şi implicând aproximativ 8.000 de elevi şi profesori. În fiecare an, eșuează între 100-200 de delfini. Până în prezent, anul cu numărul cel mai mare de eșuări delfini a fost 2012 cu 177 de cazuri înregistrate, urmat de anul 2017, când au eșuat 139 de delfini.În 2011, 64 de delfini au eșuat numai în perioadă de prohibiție, dintr-un total de 88 de cazuri înregistrate. În 2013 și 2014, per total, numărul de eșuări a fost de 140. În 2015 au fost 71, în 2016- au fost 63 de cazuri. În 2017 au fost înregistrate 139 de cazuri”, au arătat reprezentanții ONG Mare Nostrum. Anul acesta, au fost semnalate peste 100 de cazuri de eșuări.Numărul de urgență DELFINI a fost o modalitate de a implica turiștii și constănțenii în activitatea de monitorizare a cetaceelor din Mare Neagră.Pe acest număr, 0763255731- numărul de urgență DELFINI, ONG Mare Nostrum primește aproape zilnic sesizări legate de eșuarea delfinilor. „Pentru a putea să ne deplasăm rapid către cazul semnalat, avem nevoie de coordonatele GPS ale locației, precum și de câteva imagini ale delfinului eșuat semnalat”, au transmis reprezentanții organizației.